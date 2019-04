Példaképekkel egy medencében pólóztak a gyerekek

Életre szóló élménnyel lettek gazdagabbak a PSN Zrt. Sportiskola utánpótláskorú vízilabdázói és a PVSK-Mecsek Füszért felnőttpólósai, akik április 11-én, csütörtökön teltházas barátságos gálamérkőzést játszottak egymással.

A bajnokságok sűrű programja miatt régóta tervezett esemény valósulhatott meg múlt héten az Abay Nemes Oszkár Sportuszodában, ahol a pécsi vízilabdázás összes korosztálya vízbe ugrott egy találkozó erejéig.

A szervezők a gálamérkőzéssel a családias légkörre, a szoros és jó kapcsolatra szerették volna felhívni a figyelmet, ráadásul a remek kezdeményezésnek köszönhetően a gyerekek legnagyobb örömére a példaképeikkel mérhették össze tudásukat, a csütörtöki délután néhány óráját valószínűleg senki nem fogja elfelejteni jó ideig. A PSN Zrt. Sportiskola utánpótláskorú pólósainak nem más adott jótanácsokat a medence partjáról, mint a kétszeres olimpiai bajnok Vári Attila.



- Örülök, hogy a gyerekek nagyon nagy lelkesedéssel és örömmel készültek a gálameccsre, nagyon motiválta őket, hogy azokkal játszhattak, akiknek rendszerint csak nézhetik az edzéseit és akiknek szurkolhatnak a mérkőzésein. Nagyon fontos számunkra az utánpótlás, hiszen a felnőtt élvonalbeli gárda magját a pécsi nevelésű játékosok adják, akik két egymást követő éven keresztül a legrangosabb utánpótlás kupát, a Komjádi Kupát is megnyerték, ez is azt bizonyítja, hogy szakmailag is eredményes a munka a háttérben. Szinte minden korosztályban versenyezni tudnak a pécsiek a fővárosi élcsapatokkal, emellett az egyéni sikereknek is örülhetünk: az Európa-bajnokságra készülő serdülő válogatott csapatkapitánya a pécsi Gaszt Roland, Lukács Gergely vezetőedző pedig immár a junior válogatott másodedzőjeként is komoly feladatokat lát el a nemzeti gárda mellett - fogalmazott Vári Attila.