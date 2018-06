Nyolc magyar gyerek van a játékoskísérők között

Magyar gyerekek is szerephez jutnak a labdarúgó-világbajnokságon, az Argentína-Izland mérkőzésen.



A szombati találkozón nyolc magyar - két budapesti, valamint egy-egy budaörsi, tóalmási, tatai, kecskédi, nyíregyházi és sződligeti - fiatal kísér játékost a pályára a moszkvai Szpartak Stadionban.



A FIFA Világbajnokság-McDonald's Játékoskísérő program keretében termékvásárláshoz kötött online nyereményjátékkal lehetett az utazók közé kerülni. A március 19. és április 9. közötti időszakban rendezett játékra 6-10 éves gyerekek szülei, törvényes képviselői regisztrálhattak. A sorsolás - több mint 1500 jelentkező közül - április 11-én volt.



A szerencsés kiválasztottakkal egy-egy kísérő is elutazott Oroszországba. A szombati feladat és a meccsnézés után vasárnap a gyerekek maguk is focizni fognak, mert a program szokásos részeként ilyenkor szerveznek nekik mérkőzést, vb-mezt is kapnak.



Világbajnokságon ezt megelőzően 2006-ban, a német-olasz elődöntőn jutottak szerephez magyar játékoskísérők, Európa-bajnokságon pedig a 2008-as svájci, osztrák közös rendezésű tornán. Legutóbb a bécsi német-spanyol döntőben működött közre magyar gyerek, aki Iker Casillas kezét fogva vonult ki a pályára.



A cég tájékoztatása szerint a játékoskísérő program 2002-ben azzal a céllal indult el, hogy McDonald's a szponzori részvételét felhasználva segítsen a focirajongó gyermekeknek álmuk megvalósításában, másrészt olyanoknak biztosítsa a részvételt a világ legkedveltebb sportjának legfőbb eseményein, akik másképp valószínűleg nem jutnának el oda.



A nemzetközi program keretében idén 50 országból 1408 gyerek lehet jelen vb-mérkőzésen.