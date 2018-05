Nem volt pénze ennivalóra, befogadjuk az olimpikont

Magyar színekben versenyez tovább John-Henry Krueger, az amerikaiak olimpiai ezüstérmes rövidpályás gyorskorcsolyázója.



A 23 éves sportoló a USA Today című tekintélyes amerikai napilap érdeklődésére megerősítette, hogy az Egyesült Államok sportági szövetségével folytatott vitája miatt döntött a váltás mellett.



Krueger 1000 méteren második volt a februári, phjongcshangi téli olimpián, így az amerikai rövidpályás gyorskorcsolyázók közül egyedüliként állhatott dobogóra. A bátyja, Cole William Krueger három éve Magyarországon él és a magyar válogatottal készül. A legutóbbi Európa-bajnokságon már magyar színekben indult váltóban, azonban az olimpiai részvételt nem tudta kiharcolni.



"Büszke vagyok arra, hogy az Egyesült Államokat képviseltem eddigi pályafutásom során, de a helyzet fenntarthatatlanná vált. Ha továbbra is amerikai színekben versenyeznék, csődbe juttatnám magamat és a családomat" - közölte John-Henry Krueger.



Hangsúlyozta, az amerikai sportági szövetség és az Egyesült Államok Olimpiai Bizottságának megfelelő támogatása nélkül képtelenség előteremteni a nemzetközi versenyképességhez szükséges anyagi hátteret.



A Krueger család és a szövetség viszonya már régóta feszült, ezért Cole William Magyarországon, John-Henry pedig elsősorban a Koreai Köztársaságban, majd Hollandiában készült.



Az olimpiai ezüstérmes korcsolyázó kifejtette, Magyarországon bőségesen támogatják az eredményes sportolókat, gondoskodnak a táplálkozásáról, a lakhatásáról, a sportfelszereléseiről, vagyis az alapvető szükségleteiről.



"A magyarok szakmai stábja és az új csapattársaim bárkivel felveszik a versenyt a világon. Izgatottan látom, mit érhetek el, ha végre megszabadulok a negatívumoktól" - nyilatkozta. Kijelentette azt is, felkészült a kritikákra, mert Amerikában erős a nemzeti büszkeség, de bízik benne, hogy honfitársai, szurkolói és támogatói megértik a helyzetét.



A USA Today cikke szerint a legeredményesebb sportolók - mint például Shaun White vagy Lindsey Vonn - kivételével az amerikai téli olimpikonok hasonló anyagi problémákkal küzdenek. Krueger magyar származású édesanyja azt mondta, az elmúlt két évben több mint 70 ezer dollárral (18 millió forint) segítették gyermekeik karrierjét. John-Henry phjongcshangi második helyezése után 20 ezer dollár jutalmat kapott, de ezt a kölcsönök visszafizetésére kellett fordítaniuk.



Ted Morris, az amerikai szövetség ügyvezetője úgy fogalmazott, a Krueger család igényei teljes mértékig túlzók és nevetségesek voltak, azok teljesítése nem lenne tisztességes a többi versenyzővel szemben. Hozzátette, megkapták John-Henry országváltási kérelmét, amit pozitívan fognak elbírálni vagyis megadják az engedélyt. A sportolónak valószínűleg csak egy szezont kell kihagynia, utána már magyar színekben indulhat.



"Senkit nem fogunk arra kényszeríteni, hogy az amerikai színeket képviselje. Úgy gondoljuk, ez megtiszteltetés és kiváltság. Csalódás, ami történt, de nem vagyunk abban a helyzetben, hogy négy évre garantálni tudjuk egy sportoló anyagi hátterét" - ismerte el a sportvezető.



A 24.hu megkeresésére a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség (MOKSZ) ügyvezetője, Orendi Mihály elmondta, az elnökség a múlt héten megtárgyalta John-Henry Krueger kérését és azt a döntést hozta, hogy nem zárkózik el a befogadása elől. Hangsúlyozta, amíg nem lesz kiemelkedő eredménye magyar színekben is, csak a válogatottaknak járó edzőtábort finanszírozzák számára. Amennyiben megkapja az állampolgárságot és olyan eredményt ér el, amely esetén a törvények lehetővé teszik számára, hogy Gerevich-ösztöndíjban részesüljön, azt is megkapja majd.