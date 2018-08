Nem csak úri passzió, lassan tömegsport a vitorlázás, véli a szövetség pécsi elnöke, dr. Kollár Lajos

Jön a 20. Tabu Kupa - Bujtor Istán Emlékverseny

Kollár Lajos a Tabu nevű hajó kormányosaként húsz esztendővel ezelőtt szervezte meg a tradicionális hajók számára kiírt Tabu Kupát. Tavaly első alkalommal a Balaton és a vitorlázás szerelmese, Bujtor István emlékére rendezték meg a versenyt, s így lesz ez idén is. A programba idén prológot is beiktattak, pénteken 11 órakor a Bujtor István balatonfüredi szobránál tartott megemlékezés után oldtimer autósfelvonulás indul Tihanyba, majd onnan a dörgicsei autómúzeumhoz. A következő állomás Alsóörs lesz, majd Balatonkenesén csodálhatók meg a járművek. A Tabu Kupa 18-én reggel indul, a gyönyörű, régi hajók a partról és nézőhajókról is megtekinthetőek lesznek. Érdemes ellátogatni a versenyre, igazi békebeli ritkaságokat is láthatunk.