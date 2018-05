Most már nem fér bele a botlás a PMFC-nek, meg kell vernie hazai pályán a Mórahalmot

Zsinórban ötödik győzelmét szerezheti meg a listavezető PMFC labdarúgócsapata, amely az NB III Közép-csoport 27. fordulójában az utolsó előtti helyen álló Mórahalom VSE gárda ellen játszik május 12-én, szombaton 17:00 órakor a Stadion utcában. Ez lesz egyebek mellett a bajnokaspiráns pécsiek utolsó előtti hazai tétmérkőzése az idei szezonban, így érdemes lesz a helyszínen szurkolni a mecsekaljai együttesnek.



A Márton Gábor vezette piros-feketéknek szükségük lesz a biztatásra, ugyanis a mórahalmiak helyzetükből kifolyólag várhatóan mindent el fognak követni a győzelem, és ezzel az utolsó esélyük érdekében. Sasa-Vojnic Zelic csapata jelenleg a 15., azaz kieső helyen áll. Eddigi mérlegük mindösszesen 3 győzelem, 7 döntetlen és több, mint fél szezonnyi vereség. A homokhátiak ebben a kiírásban ugyanis 16 vereséget szenvedtek el.

A sárga-feketéknek még megvan a matematikai esélyük a bennmaradás kiharcolására, ám ha Pécsen is kikapnak, akkor garantált számukra a harmadosztálytól való búcsú. A Csongrád megyei gárda esélyeit csökkenti, hogy az idei pontvadászat során még egyszer sem nyertek idegenben, ugyanis 13 vendégként lejátszott bajnokijukból csak 2 esetben csentek pontot, a több 11 fellépésükkor viszont üres kézzel mehettek haza. Emiatt viszont nem szabad lebecsülni őket!

A pécsieknek most szombaton is legjobb formájukat kell nyújtaniuk a pályán, négy fordulóval a bajnokság vége előtt már nem fér bele botlás. A két klubcsapat között ez lesz amúgy a negyedik összecsapás, eddig kétszer PMFC-siker született, egyszer pedig döntetlen. A mórahalmiak legutóbbi Stadion utcában tett látogatásuk során egy 5-0-s vereségbe szaladtak bele, hasonló végeredménnyel minden bizonnyal most is kiegyeznének a hazai szurkolók.

A május 12-én, szombaton 17:00-kor kezdődő PMFC - Mórahalom VSE mérkőzésre érvényes belépőket keresse majd a helyszínen a B-közép bejáratánál, a Stadion utcában található 2-es, illetve északon, a Szigeti útnál a 4-es és 5-ös hazai pénztárban. Belépéshez a B-közép szektorba a 3-as, az északi ülő szektorba az 5-ös kaput javasoljuk. Kapunyitás: 16:00-tól. A belépők ára egységesen 500 Forint, 14 év alatt és 65 éves kor felett ingyenesen. A találkozót élő, szöveges formában közvetítjük a pmfc.hu-n.