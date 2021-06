Mohácson mérik össze tudásukat a versenyhorgászok, hétvégén jön a Pergető Triatlon

Június 5-én és 6-án, vagyis szombaton és vasárnap rendezik a X. Pergető Triatlon első fordulóját Mohácson. A huszonnégy órás, nagy hagyománnyal rendelkező megmérettetésre Nyíregyházáról és Kecskemétről is érkeznek versenyzők. A szervezők elsődleges célja, hogy a résztvevők megismerhessék a természetes vizeket, elsősorban a folyókat, valamint népszerűsíteni szeretnék a „fogd meg és engedd el" horgászatot.



A három állomásból álló X. Pergető Triatlon első fordulója a Duna mohácsi szakaszán lesz a mostani hétvégén. A baranyai állomást követően Kulcson, majd Kalocsán folytatódik a verseny a nyár folyamán.

- Minden versenyző a saját technikai felszereltségének függvényében akkora területet horgászik be, ahonnan a megadott időpontra visszaérkezik. A késésért büntetőpont jár - ismertette a szabályokat Mészöly Sándor, az eseményt szervező Halfogók Baráti Köre Egyesület elnöke, pergető szövetségi kapitány.

Mi is az a pergetés? A pergető horgászat lényege a műcsali mozgatása a vízben, amellyel azt a hatást keltik a horgászok, mintha az sérült vagy beteg, tehát könnyű zsákmány lenne a ragadozóknak. Ezzel felkeltik a figyelmüket, és támadásra, kapásra bírják a halakat.

A megmérettetés huszonnégy órán keresztül zajlik majd, három részre bontva: délelőtti, délutáni és éjszakai fordulóra. Szombaton reggelivel, majd az azt követő eligazítással indul a verseny, amely vasárnap reggelig tart.Mint megtudtuk, érkezett már nevezés többek közt Nyíregyházáról, Mosonmagyaróvárról, Kecskemétről és Szegedről is.- A célunk a triatlon kiírásával a természetes vizek, elsősorban folyók megismerése és az úgynevezett „fogd meg és engedd el" horgászat népszerűsítése. Másodsorban pedig egy előkészítő, belépő verseny azoknak a horgászoknak, akik a későbbiekben az országos bajnokságon szeretnének részt venni - fogalmazott Mészöly Sándor.Elmondta, a rutinos, országos bajnokságban is induló csapatok szeretnek részt venni a triatlonon, hiszen a verseny egyszerű szabályzata egy kellemes, jó hangulatú pergető találkozót eredményez.Így lesz ez Mohácson is.



Képünk illusztráció.