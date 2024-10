Michelisz Norbert továbbra is a tabella élén áll a túraautósok elit kategóriájában!

Mikel Azcona aratott győzelmet a TCR World Tour kínai versenyhétvégéjének első futamán szombaton, Michelisz Norbert a hetedik helyen ért célba, összetettben azonban továbbra is vezet.



Az ötödik helyről induló Michelisz számára nem sikerült rosszul a start, ám az első kör végén elment mellette Esteban Guerrieri.



A negyedik körben be kellett vetni a biztonsági autót, miután a TCR China mezőnyének két tagja összeütközött, s véget ért számukra a verseny. A safety car három kört töltött a pályán, mely során egyre jobban rákezdett az eső. A korlátozás miatt két körrel megnőtt a versenytáv, ám a vizes pályán sokan csúszkáltak az újraindítást követően.

Ekkor Azcona ismét elkezdte támadni Ehrlacher-t a második pozícióért, majd a nyolcadik körben össze is jött az előzés, így Michelisz csapattársa üldözőbe vehette Björköt. Csakhogy ekkor visszatért a pályára a biztonsági autó egy újabb helyi versenyző kiesése következtében. A mezőnyből elsőként néhány kínai pilóta autójára kerültek fel az esőgumik a nem éppen rövid ideig tartó safety caros korlátozás alatt.

A verseny végül öt körrel a leintés előtt folytatódhatott, az újraindításkor Azcona átvette a vezetést Björktől, pedig az eső ekkor már szakadt. Ennek ellenére nem sokkal később Guerrieri is elment a svéd pilóta mellett, így a Cyan Racing versenyzői visszaestek a harmadik, negyedik és ötödik helyre.

Őket Michelisz követte, aki azonban kevésbé tudta tartani a lépést az előtte autózókkal, sőt, az utolsó előtti körben utolérte őt az esőgumikon érkező és nagy tempót diktáló Marco Butti. Az olasz pilóta végül könnyedén el is ment Michelisz mellett, majd felzárkózásának a kockás zászló vetett véget.

Azcona nyerte az első versenyt Kínában, mögötte Guerrierit és Björköt intette le a kockás zászló. Michelisz a hetedik helyen zárta az esős viadalt, s bár előnye csökkent, a magyar versenyző maradt a bajnoki tabella élén.

Folytatás vasárnap 8 órakor a második versennyel!

TCR WORLD TOUR

KÍNA, ELSŐ VERSENYs

1. Mikel Azcona (spanyol, BRC Hyundai N Squadra Corse)

2. Esteban Guerrieri (argentin, GOAT Racing)

3. Thed Björk (svéd, Cyan Racing Lynk & Co)

4. Yann Ehrlacher (francia, Cyan Racing Lynk & Co)

5. Santiago Urrutia (uruguayi, Cyan Racing Lynk & Co)

6. Marco Butti (olasz, GOAT Racing)

7. Michelisz Norbert (magyar, BRC Hyundai N Squadra Corse)