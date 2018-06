Michelisz Norbert megsérült, kérdés, rajhoz állhat-e

Michelisz Norbert megsérült a túraautó-világkupa (WTCR) portugáliai versenyhétvégéjének első, szombati napján.

A Hyundai-csapat magyar pilótájának honlapja szerint kisebb-nagyobb balesetek miatt négyszer kellett megszakítani az időmérőt, amit végül több mint két perccel a vége előtt leintettek, Michelisz harmadik lett.



A futamot tömegbaleset törte meg, amit Michelisz sem tudott elkerülni, és megütötte a jobb karját. Mivel autója bukókerete megsérült, nem engedték rajthoz állni az újraindításkor.



"Nagyon sajnálom, hogy így alakult, mert jó eredményt érhettem volna el. Egyelőre az is kérdéses, hogy holnap rajthoz tudok-e állni, sikerül-e a bukókeretet helyrehozni. A kezem is megsérült, rándulásra gyanakszunk, most várok az orvosi vizsgálatra" - nyilatkozta Michelisz.



Végül 15 versenyzőt intettek le az első futamon, amelyet Yvan Muller nyert meg. A versenyhétvége vasárnap 10 órakor folytatódik a második időmérővel.