Mazács Fanni és Bali Dániel az ötödik helyen végzett Minszkben

Mazács Fanni és Bali Dániel az ötödik helyen végzett az aerobik vegyes páros számban a minszki Európa Játékok hétfői napján.

A magyar kettős komoly reményekkel érkezett a fehérorosz fővárosba, az utóbbi időszakban ugyanis szinte miden versenyen az élen végzett. Idén a világkupákon és az áprilisi Európa-bajnokságon sem volt jobb náluk a mezőnyben.



A hatalmas Minszk Arénában csaknem telt ház előtt, néhány perccel a gumiasztalosok férfi páros viadala után kezdődött a nyolc pár versenye, Mazácsék ötödikként mutatták be gyakorlatukat. A pécsi sportolók kifejezetten erős programot futottak, ám többször is látványos hiba csúszott az előadásukba, melyre 21,050 pontot kaptak a bíróktól. Ezzel akkor a harmadik helyen álltak, később azonban a román, majd a végül győztes olasz kettős is eléjük került.



"Sajnos a program közepén volt egy dinamikus erőelem, amit nem sikerült jól végrehajtani, és azt le is vonták a bírók, de ilyen a sport, a hiba néha előfordul" - mondta Bali Dániel a verseny után, hozzátéve, hogy idén még veretlenek voltak, így egyértelmű esélyesként érkeztek.



Párja, Mazács Fanni arról beszélt, hogy nem elégedettek, mivel éremért jöttek, sőt az aranyéremért. A rontáshoz pedig annyit fűzött, hogy egy nehéz elemet nem sikerült hibátlanul végrehajtaniuk, pedig ez nem szokott gondot okozni nekik.



Eredmények:

aerobik, vegyes páros:

1. Olaszország 21,850 pont

2. Románia 21,800

3. Oroszország 21,300

...5. Magyarország (Mazács Fanni, Bali Dániel) 21,050