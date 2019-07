Ma lenne 40 éves Fehér Miklós, a tragikus sorsú labdarúgó

1979. július 20-án született, vagyis ma lenne 40 éves Fehér Miklós, a 2004-ben, tragikusan fiatalon elhunyt magyar válogatott játékos, írta az mlsz.hu.

Minden magyar futballszerető ember agyába kitörölhetetlenül beégett egy szomorú képsor, melyen a magyar válogatott és a Benfica 24 éves magyar csatára a Vitória de Guimaraes elleni mérkőzés 60. percében - a televíziós közvetítés egy közeli képén - elmosolyodik, majd előre hajolva két térdére támaszkodik, hogy néhány pillanat múlva magatehetetlenül dőljön a gyepre.

Az orvosok már a pályán megpróbálkoztak az újjáélesztéssel, ám a mentőautóban újból megállt Miklós szíve, s bár még egyszer sikerült visszahozni az életbe, a harmadik szívleállás már végzetesnek bizonyult: a guimaraesi kórházban csak a halál beálltát tudták megállapítani az orvosok.

Magyarország megdöbbent és gyászba borult. Fehér Miklós neve jól ismert volt a honi futballrajongók előtt: a tatabányai születésű srác pályafutása Győrben indult, ahol 1995-ben mutatkozott be az élvonalban.

1998 nyarán rekordnak számító összegért, 700 ezer dollárért került a Portóhoz. Először Bicskei Bertalan hívta meg a nemzeti együttesbe, majd 1998 októberi bemutatkozását követően még 24 alkalommal húzhatta magára a címeres mezt, s ez idő alatt 7 gólt is szerzett: 2000-ben, egy vilniusi Eb-selejtezőn háromszor is eredményes volt a Litvánia ellen az egyébként 6-1-re végződött meccsen. Kedves, barátságos személyisége rokonszenvet keltett mindenkiben.

A magyar labdarúgás nagy ígéretének utolsó válogatott mérkőzésére Muraszombaton, Gellei Imre szövetségi kapitány meghívására, a szlovénok ellen került sor.

Fehér Miklós halála Portugáliában is mély megrendülést váltott ki, győri temetésre a Benfica vezetősége, kerete is elutazott, és utolsó klubja azóta is rendszeresen felkeresi a játékos végső nyughelyét.

A Benfica két nappal a halála után visszavonultatta Fehér Miklós 29-es számú mezét, a szurkolók szobrot állítottak neki. Idehaza, Győrben utánpótlás-nevelő akadémia és számtalan szurkoló őrzi emlékét szívében.