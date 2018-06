Ma eldől a PMFC sorsa: a Szentlőrincért is szorítaniuk kell a baranyai focibarátoknak

Vasárnap este fél nyolc körül eldől, a másodosztályban szerepelhet-e ősztől a PMFC, vagy maradni kénytelen a harmadik vonalban. Ezzel együtt az is világossá válik, hogy belátható időn belül visszakerülhet-e Pécs (és Baranya) az ország futballtérképére. Sajnos ez most már nem csak a csapaton múlik, hiszen a feljutáshoz az is kell, hogy a Szentlőrincet fogadó Tiszakécske pontot, esetleg pontokat veszítsen.



Ugyan még mindig nem csillapodtak le a kedélyek a PMFC múlt vasárnapi, botrányos véget ért bajnokija után, a - finoman szólva is - győzelemtől megfosztott csapatra ma sorsdöntő mérkőzés vár.



Vasárnap 17:30-kor az Iváncsa KSE vendégeként játssza az NB III Közép-csoport 2017/18-as idényének utolsó bajnoki mérkőzését. Az már biztos, hogy a 30. fordulót követően a házigazda, egyben újonc Fejér megyeiek a harmadik, azaz a bronzérmet jelentő helyen zárják a szezont. A baranyaiak esetében azonban még nem dőlt el az érem színe.



A Márton Gábor vezette piros-feketék nagy visszhangot kiváltó hazai szezonzárjukat követően visszacsúsztak a táblázat második fokára, ám a pécsiek még bajnoki címet, ezzel egyidejűleg magasabb osztálybeli tagságot is szerezhetnek. Mindez sajnos nem csak a saját kezükben van.

A gárda minden tőle telhetőt megtesz a vasárnapi idegenbeli évadzáró rangadó megnyerése érdekében, miközben a jelenleg egy pont előnnyel az első helyen álló Tiszakécske vendégeként pályára lépő Szentlőrincnek is nagyon drukkolnak.



Ha a PMFC vasárnap legyőzi idegenben az Iváncsa KSE alakulatát, de a Tiszakécske nem tud nyerni a Szentlőrinc ellen, a Pécs a bajnok . A másik opció pedig, hogy ha a PMFC - legalább - döntetlent játszik Iváncsán, riválisa viszont kikap, szintén a Pécs lesz a bajnok , jobb gólkülönbséggel. Minden más esetben azonban a Tisza-partra kerül az aranyérem.



Az egymás elleni derbi hangulatára biztosan nem lehet majd panasz, ugyanis elfogytak az Iváncsa KSE elleni idegenbeli szezonzáró mérkőzés vendégjegyei.



A jeggyel nem rendelkezőknek nem ajánlott útnak indulni, hiszen nincs garancia arra, hogy be tudnak jutni a mérkőzésre.