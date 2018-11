Két gól is kevés volt, a Kecskemét ellen sem jött össze a PMFC-nek a győzelem

A PMFC vasárnap az NB III Közép-csoportjában 13. fordulójában a Kecskeméti TE gárdáját látta vendégül a Stadion utcában.

Vas Lászlónak több hiányzója is volt, így aztán a kezdőben kapott helyet az U19-es csapatból feljátszó Gellén Dávid, míg a kispadon további négy utánpótláskorú pécsi játékos várt a lehetőségre. A piros-feketék számára jól kezdődött a mérkőzés, rögtön az első percben Szellák Soma veszélyes lövése akadt el egy kecskeméti védő lábában. Válaszként egy gyors ellentámadás végén Selyem Zsolt lőtt kapura kissé balról, ám Somogyi Máté elvetődve megszerezte a labdát.

A 7. minutumban majdnem egy öngól is született, ugyanis egy laposan meglőtt passzba nyúlt bele úgy a hazai védő, hogy az meglepte a kapujától kintebb helyezkedő Somogyi Mátét, aki viszont nagy sprinttel még oldalra tudta tolni a játékszert. A 11. percben jött az első igazán nagy pécsi helyzet, Kálmán Szilárd adott be balról, majd Gellén Dávid pörgette fel magának úgy a labdát, hogy ollózzon, ami centikkel ment csak el a hosszú mellett. Ezt követően is inkább a házigazdák domináltak, mígnem idővel gólt is sikerült szerezniük.

A PMFC a 27. percben szerezte meg a vezetést. Varga Tamás tört be a baloldalon két ember közt a kecskemétiek büntetőterületére, majd Nádudvari Alex buktatta, Bana Gergely játékvezető pedig egyből a büntetőpontra mutatott. A labda mögé Koller Krisztián állt, a mecsekaljai csapatkapitány pedig kilőtte a kapu bal oldalát úgy, hogy arra Ladányi Partik meg sem mozdult, 1-0. Az első félidő hátralévő részében folytatódott a mezőnyharc, igazán helyzetek ezt követően sem alakultak ki, így aztán a szünetre maradt a PMFC 1-0-s előnye a Kecskeméti TE-vel szemben.

A fordulást követően Kálmán Szilárd közelről leadott életerős lövését ütötte ki Ladányi Patrik. Percekkel később ismét kettejük párharca következett, az 52. minutumban Kálmán Szilárd védője árnyékából csavarta a kecskeméti kapura a labdát, ám Ladányi Patrik ezúttal is a helyén volt. Később Kálmán Szilárd igen aktív volt a mérkőzés periódusában, ugyanis egy távoli szabadrúgása veszélyesen szállt a KTE kapujának jobb alsó sarka felé, ám Ladányi Patrik óriási bravúrral kitudta tolni a gólba tartó labdát. Ezek után a vendégek igyekeztek rendenzi a sorait.

A 70. percben azonban kiegyenlítettek a Bács-Kiskun megyeiek. A korábban csereként pályára lépő Kitl Zoltán egy formás akció végén jól készítette le a labdát Vladul Stefannak, aki 11 méterről a hosszú felsőbe tekert, 1-1. Somogyi Máté hiába is nyújtózkodott, hárítani már ő sem tudott. Miképpen a 73. minutumban is tehetetlennek bizonyult, amikor is egy szögletet követően ismét visszakerült a pécsi kapu elé a labda, amit a berobbanó Vladul Stefan a hálóba csúszatott, megfordítva az állást, 1-2. Vas László tanítványai azonban nem estek kétségbe, s jött a 79. perc, amikor egyenlített a Pécs.

Urbán Pál szabálytalankodott Péter Bencével szemben a tizenhatoson belül, Bana Gergely pedig a mérkőzésen második alkalommal is igazat adva büntetőt ítélt a mecsekalajaik javára. A labda mögé ezúttal Danijel Romic állt, a védő pedig élt a lehetőséggel és KTE kapujának jobb felébe vágta a játékszert, 2-2. Őrült hajrá következett, Szellák Soma szögletét követően például sajnos csak a KTE felső lécén csattant a labda. De szintén meccsdöntő lehetett volna, ha a hazaiak kihasználják a lila-fehérek kapusának későbbi hibáját, aki kint állt a kapujából.

A 90. percben aztán a vendégeknek is ott volt a meccslabdája, Tóth Roland beadását a duplázni tudó Vladul Stefan csúsztatta kapura, a lécről lepattanó játékszert aztán a vonalról vágták ki szinte a hazai védők.

Végül nem született újabb találat a hosszabbításban sem, így maradt a 2-2-es döntetlen.

Mindkét csapat számára még három bajnoki mérkőzést tartogat az idei év, a PMFC november 11-én Hódmezővásárhelyre látogat, majd 17-én a Kozármisleny FC-t, míg november 25-én a Dunaújváros együttesét fogadja a jó szereplés és a győzelem reményében.

NB III Közép-csoport, 13. forduló

Pécs, PMFC Stadion, 500 néző. Vezette: Bana Gergely.



PMFC - Kecskeméti TE 2-2 (1-0)

Gsz.: Koller (28. - büntetőből), Romic (79. - büntetőből), ill. Vladul (70., 73.)

Sárga lap: Hanol (45.) , Koller (58.) ill. Takács 46.), Nádudvari (67.), Szabó (71.), Kitl (88.).

PMFC: Somogyi - Hanol, Romic, Erdős, Varga - Fujsz, Koller (Katona, 64.), Szellák, Kálmán (Széles, 69.) - Gellén (Biscoff, 81.), Péter. Vezetőedző: Vas László.

KTE: Ladányi - Zámbó, Urbán, Farkas, Zámbori - Szabó D., Markó, Nádudvari (67.) - Selyem (Tóth, 86.), Vladul, Takács (Nemesvári, 46.). Vezetőedző: Szabó Tibor.