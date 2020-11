Jött a dráma: ott lesz a válogatott az Európa-bajnokságon

A magyar labdarúgó-válogatott története során negyedszer kijutott az Európa-bajnokságra, mivel a pótselejtező csütörtöki döntőjében a hajrában fordítva 2-1-re legyőzte az izlandi csapatot a Puskás Arénában.

A zárt kapus találkozón az izlandiak szereztek vezetést a 11. percben, mert Gylfi Sigurdsson könnyen fogható szabadrúgását Gulácsi Péter "bevédte". A 88. percben a csereként beállt Nego Loic egyenlített, majd az Eb-részvételt érő gólt Szoboszlai Dominik lőtte a hosszabbításban, a labda a bal kapufáról vágódott a hálóba.



A négy éve nyolcaddöntős magyar válogatott története során először jutott ki kétszer egymás után a kontinensviadalra. A jövő nyárra halasztott Eb-n a németekkel, a világbajnok franciákkal és a címvédő portugálokkal szerepel majd azonos csoportban, utóbbi kettővel a Puskás Arénában csaphat össze.



A magyarok legközelebb vasárnap lépnek pályára, Szerbiát fogadják a Nemzetek Ligájában.

Európa-bajnoki pótselejtező, A divízió, döntő:

Magyarország-Izland 2-1 (0-1)

Puskás Aréna, zárt kapus, v.: Björn Kuipers (holland)

Gólszerzők: Nego (88.), Szoboszlai (92.), illetve G. Sigurdsson (11.)

Sárga lap: Szalai A. (63.), illetve G. Sigurdsson (5.), Ingason (95.)

Magyarország: Gulácsi - Botka, Orbán, Szalai A. - Fiola (Lovrencsics, 61.), Kalmár (Sigér, 61.), Nagy (Nego, 84.), Szoboszlai, Holender (Nikolics, 72.) - Szalai Á. (Könyves, 84.), Sallai

Izland: Halldorsson - Palsson, R. Sigurdsson, Arnason, Magnusson - Sigurjonsson (Ingason, 87.), Gunnarsson (Skulason, 83.), G. Sigurdsson, J. Gudmundsson (Bodvarsson, 73.) - Bjarnason, Finnbogason (A. Gudmundsson, 73.)

I. félidő:

11. perc: Az izlandiak szabadrúgáshoz jutottak a magyar 16-os jobb sarkához közel, Gylfi Sigurdsson középre tartó lövése pedig átcsúszott Gulácsi kezei között (0-1).

II. félidő:



88. perc: Nikolics passzát Arnason Palssonra rúgta, úgy pattant a labda Nego elé, aki az ötös jobb sarkáról a jobb alsó sarokba lőtt (1-1).



92. perc: Szoboszlai a 16-os előteréből, középről a bal alsó sarokba lőtt, a labda a kapufáról vágódott a hálóba (2-1).

Bár a csapatok üres lelátók előtt vonultak a játéktérre, az egyik kapu mögötti szektor tetejére két magyar zászló közé a Szózat első két sorát feszítették ki, alulra pedig a "mindent bele!" feliratot a Puskás Arénában, amely kívülről a magyar nemzeti színekben pompázott a fényfestéstől.



A találkozó elején jobbára a vendégek vezettek támadásokat, az első védést is Gulácsi mutatta be, szerencséjére Palsson közelről éppen a kezébe fejelte a labdát egy szöglet után. Másodjára viszont hatalmasat hibázott a magyar kapus, aki szó szerint bevédett egy könnyen fogható szabadrúgást. Negyedóra elteltével felocsúdott a magyar csapat, a letámadás egyre jobban működött, így átvette a játék irányítását, de az első kaput eltaláló lövés az izlandi kapus ölébe hullott. Néhány perccel később Orbán fejese már jobban megdolgoztatta Halldorssont, aki azonban leért a rövid sarokra.



A szünetig hátralévő időben nem változott a játék képe, az izlandiak többnyire átengedték a területet és labdaszerzés utáni gyors ellenakciókra rendezkedtek be, így a magyarok lassú támadásépítéssel próbálkoztak. Mindkettőben volt veszély, egy ízben Botka mentett az utolsó pillanatban, de Gulácsinak is voltak védései, míg az izlandi kapu előtt Sallai és Holender is ígéretes pozícióból lőhetett, de mindkét kísérletet könnyedén védte az izlandi hálóőr, Szoboszlai szabadrúgása pedig nem sokkal kerülte el a jobb felső sarkot.



Fordulás után a szigetországiak egyre kevésbé jutottak el Gulácsi kapujáig, így a magyarok egyértelmű mezőnyfölényben futballoztak, a vendégek stabil védelmét pedig Szoboszlai sarkazása bontotta meg, ám Szalai Attila lövését így is blokkolni tudták a védők. Ezt leszámítva viszont a támadásokból hiányoztak az ehhez hasonló váratlan megoldások, emiatt a magyar csapat hiába birtokolta sokkal többet a labdát, ez helyzetekben nem nyilvánult meg. Ahogy telt az idő, úgy növekedett a nyomás az izlandi kapun, de a kulcspasszokba rendre hiba csúszott, így csupán az átlövési kísérletek jelentettek némi veszélyt.



Sokáig úgy tűnt, a hajrában sem sikerül felőrölni a vendégek védelmét, vagy rést találni rajta, mert a második félidőben komoly védésre sem volt szüksége az izlandi kapusnak, hogy megőrizze csapata számára a minimális előnyt. Csakhogy előbb a csereként beállt Nego talált a kapuba, majd a hosszabbításban Szoboszlai kapufás gólt lőtt, ezzel a hajrában váratlanul a maga javára fordította a sorsdöntő találkozót a magyar válogatott.



A magyar csapat tagjai az üres lelátók ellenére mind a négy oldalra kirohantak "ünnepeltetni" magukat és még 15 perccel a lefújás után is a pályán énekeltek, táncoltak.