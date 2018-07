Itt a horvát büszkeség napja - Vida személyében egy baranyai gyökerekkel bíró focista is szerepel a döntőben

Miközben Horvátország a labdarúgó-világbajnokság vasárnapi, moszkvai döntőjére készül, a horvát államfő vasárnap kijelentette, bármi történjen, büszkék lesznek a csapatra. Érdekesség, hogy a horvát csapat egyik védője, Domagoj Vida dédapja magyar volt, a baranyai Mozsgón született.



„Rajtunk a világ szeme" - írta a Jutarnji List című horvát napilap a címlapoldalán, majd arról is beszámolt, hogy egy tucat charterjárat indul vasárnap Zágrábból Moszkvába, a rendőrség 4600 útlevelet adott ki sürgősségi eljárásban, köztük Ante Rebic válogatott játékos édesanyjának is. Akik maradnak, a szomszédos országokból kapnak erősítést - tette hozzá az újság. A szlovén vasutak azt kérte a horvát partnerétől, hogy a vasárnap délelőtt Ljubljanából Zágrábba tartó vonathoz csatoljanak plusz vagonokat, mert óriási az érdeklődés a jegyek iránt.

Az egész régió izgatott Horvátország döntőbe kerülése miatt - számolt be róla a lap, egy térképpel is illusztrálva és piros-fehér pepitába öltöztette azokat az országokat, amelyek Horvátországnak szurkolnak, köztük Magyarországot, Csehországot, Lengyelországot, Szlovákiát és a volt jugoszláv tagállamokat is Szerbia kivételével.

„A büszkeség napjai" - hirdeti címlapján a Vecernji List című legolvasottabb horvát napilap.

A horvát kormány Twitter-oldalán arra kérte a munkáltatókat, tegyék lehetővé alkalmazottaik számára, hogy részt vehessenek a horvát labdarúgó-válogatott hazatérésére rendezett ünnepségen. Százezer embert várnak hétfőn a horvát fővárosba. Több városból indulnak szurkolói buszok Zágrábba, a vasúttársaság pedig 50 százalékos kedvezmény hirdetett a retúrjegyekre.

Kicsit a mi fiúnk is A világbajnokság ideje alatt terjed el a hír, hogy a horvátok védője, Domagoj Vida magyar származású. A magyar határ melletti Alsómihojlácon (Donji Mihojlac) született focista - amint azt a Nemzeti Sport kiderítette - valóban rendelkezik magyar gyökerekkel. Dédapja magyar volt, a baranyai Mozsgón született. Bár mindez a honosításhoz akár elég is lehetne, ez nyilván fel sem merül, azonban így is büszkék lehetünk arra, hogy Horvátország csapatát egy részben magyar származású játékos is erősíti.

Hiszek a győzelemben, habár nem lesz könnyű, ezért teljes szívvel a labdarúgó-válogatott mellé kell állnunk - mondta Kolinda Grabar-Kitarociv horvát államfő vasárnap a zágrábi repülőtéren, mielőtt felszállt volna a moszkvai gépre, hogy elutazzon a világbajnokság döntőjére, ahol a horvát csapat a francia válogatottal mérkőzik meg.

Kiemelte: bármi történjen, büszkék lesznek a csapatra. Úgy vélte, a mérkőzés alatt újabb földrengések várhatók Zágrábban, Splitben, Fiumében és más városokban is. Szeizmológusok bizonyítottan kisebb rengéseket mértek Horvátország azon területein, ahol több ezer szurkoló ujjongott egyszerre az elődöntőben a horvát válogatott Anglia ellen szerzett góljai után. A Természettudományi Egyetem földrengésmérő állomásán készült grafikonok alapján kisebb rengések keletkeztek szerdán 22 óra 20 perckor és 22 óra 37 perckor, pontosan akkor, amikor a horvátok gólt lőttek - számolt be róla korábban a horvát sajtó.





Az oroszországi labdarúgó-világbajnokság döntőjét megelőző szombat éjszaka a horvát szurkolók hatalmas többségben voltak a rivális francia drukkerekkel szemben Moszkva belvárosában.

Ahogy a nyolcaddöntők után kissé kiürült az orosz főváros, mivel több mint egy hétig nem rendeztek mérkőzést a tízmilliós metropoliszban, úgy tért vissza az élet és persze a vb-hangulat az utolsó hét közepén. Eleinte az angol szurkolók "hódították meg" Moszkvát és legfőképpen a drukkerek állandó gyülekező helyét, a Vörös térhez közeli Nyikolszkaja sétálóutcát. A szigetországiak lenyűgözőek voltak, ugyanis egy nappal szerdai elődöntős vereségüket követően is boldogan éltették csapatukat. Több százan énekelték teli torokból véget nem érően a "Please don't take me home" című dalukat, a bámészkodók pedig mintha koncerten érezték volna magukat, fényképezték és tapsolták az angolokat szüntelenül, majd amikor félóra után a 90-es évek slágerére, a"Freed from desire" című számra váltottak, akkor sokan becsatlakoztak az éneklésbe és ugrálásba.



"A vb legvarázslatosabb pillanata" - fogalmazott egy német futballrajongó, aki maga is beállt az angolok közé énekelni.



A hét második felére a horvátok váltották fel a szentpétervári bronzmérkőzésre elutazott angolokat. Szombat este több ezer piros-fehér kockás mezes rajongó lepte el a Nyikolszkaja utcát, a bárok ajtajára és ablakaira mindenhol a horvát zászló volt kifeszítve. Ha az ember nem tudná, hogy Franciaország lesz az ellenfél a döntőben, akkor biztosan nem találná ki, mert csak elvétve lehetett látni onnan érkezett szurkolót.

Noha már valamennyi dél- és közép-amerikai csapat több mint egy hete kiesett, még mindig rengeteg brazil, argentin, mexikói és kolumbiai fanatikus rója az utcákat Moszkvában. Utóbbiak karneváli hangulatot varázsolnak a csillogó égőkkel feldíszített sétálóutcában. A dobokkal, harmonikával felszerelt kolumbiaiak zenéjére például spontán parti alakult ki, százak kezdtek el táncolni az utcán. Szintén nagy sikerük volt azoknak az ausztrál rajongóknak, akik egy felfújt kenguruval sétáltak, velük percenként legalább öten akartak fényképezkedni.



A 21. futball-világbajnokság francia-horvát döntőjét magyar idő szerint 17 órakor rendezik a moszkvai Luzsnyiki Stadionban.