Ismét asztal mögé állnak a PMSC öregfiúk

Második alkalommal rendezi meg TeqBall bajnokságát a balatonfenyves-alsói Nagystrandon a PMSC Öregfiúk Egyesülete. Idén pedig már más klubok párosaival is megütköznek majd a pécsiek, írja a bama.hu .

- Jönnek más csapatoktól is öregfiúk, mint az Újpest és a Vidi. Körülbelül negyvenen leszünk most. Azt szeretnénk, ha ez egy hagyományteremtő balatoni kupa lenne. Jövőre már az egész Dél-Balatonon rendeznénk, több helyszínnel a kupát - árulta el lapunknak Mészáros Ferenc, az egyesület elnöke. - Tavaly még nem voltunk sokan, nagyjából 15-20-an. Most legalább 35-40 embert várunk. Páran mindig visszamondják, volt 45-50 fő, aki jelezte, hogy jönne, közülük nem mindenki játszik.

A tavalyi évben szintén Balatonfenyvesen rendezték a versenyt az öregfiúk, akkor a pécsi klub veteránja mellett a szponzorok közül játszottak néhányan, akik most is ott lehetnek. Akkor a Toma Árpád-Maml Péter páros diadalmaskodott. Most akár meg is védhetik címüket. Akkor is hangsúlyozta Mészáros, hogy fantasztikus hangulatban zajlottak a mérkőzések, és az azt követő beszélgetés, vacsora is.

A program:



11.00: Sorsolás

11.30: A bajnokság rajtja

14.00: TeqBall bemutató

18.00: Díjátadó és vacsora