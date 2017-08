Hosszú Katinka tovább faragna világcsúcsaiból

Elsősorban "időkben gondolkodik", ha a további pályafutására tekint előre Hosszú Katinka háromszoros olimpiai bajnok úszó.

A molcsapat.hu-nak adott terjedelmes interjújában a 28 éves klasszis felidézte a júliusi vizes világbajnokságot, melyen két arany-, egy ezüst- és egy bronzérmet nyert. Ahogyan már korábban elmondta, a hazai vb szinte nagyobb értékű volt számára, mint az olimpia, s megismételte, hogy a Duna Aréna fantasztikus, telt házas közönsége előtt vízbe ugrani nagyszerű élményt nyújtott.



Megjegyezte, a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetséggel, a FINA-val szemben indított "háborújában" - amelyet a rövidpályás világkupát érintő szabályváltoztatásokat követően robbantott ki - jelenleg "tűzszünet van".



"Azokkal az úszókkal, akik ebben a kérdésben mögém álltak, a verseny előtt amúgy is abban maradtunk, hogy a világbajnokság, illetve a világkupák zárása után térünk csak vissza ezekre a vitás kérdésekre" - idézte a honlap Hosszút. - "Annyit látni lehet, hogy a FINA nem nagyon akar velünk szóba állni. Majd meglátjuk, hogy mi lesz akkor, ha mi, úszók jobban kiállunk a saját érdekeink mellett."



A hétszeres világbajnok beszélt a Magyar Úszó Szövetség körül kialakult helyzetről is, s ahogy ő fogalmazott, "nem az új elnök mellett állt ki januárban, hanem az előző ellen".



"Annak örülök, hogy elindítottuk a változást, most már a magyar úszótársadalom nem fél felállni és kimondani, ha valami nem működik. Biztos vagyok benne, hogy így most is a pozitív irányba mozdulnak majd a dolgok" - tette hozzá.



A jövőről szólva megjegyezte, 2018-ban "csak" Európa-bajnokságot rendeznek, így nem lesz rajta teher, ezért kísérletezni fognak férj-edzőjével, Shane Tusuppal.



"A fejemben idők vannak kitűzve, amiket el akarok érni, mert ha nem lépek előre, akkor a következő három évben utol fognak érni. Rövidpályán, 400 vegyesen éppen a napokban döntötték meg a világcsúcsomat, mindenki engem üldöz, ha kicsit leengedem a kardomat, máris döfnek" - vélekedett Hosszú, aki szerint ahhoz, hogy a legjobb maradjon, tovább kell javítania világcsúcsait mindkét vegyes számban, ellenkező esetben esélyt ad ellenfeleimnek arra, hogy a tokiói olimpiáig utolérjék.