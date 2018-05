Himnusszal és virággal várták a vb-érmes versenyzőket

Közel százfős lelkes tömeg virággal és a Himnusz eléneklésével fogadta hétfőn délben a Liszt Ferenc Repülőtéren a cancúni világbajnokságon történelmi sikert elért magyar muay thai válogatottat.



A magyar delegációt - élén a világbajnoki ezüstérmes Spéth Norberttel - rokonok, barátok, versenyzőtársak és újságírók várták Ferihegyen, ahol hangos ünneplésben volt részük.



"Fantasztikus ez a fogadtatás, nem is számítottunk ilyenre" - fogalmazott a 67 kilós súlycsoportban indult Spéth Norbert, akinek első magyar thaibox versenyzőként sikerült az elit kategóriában világbajnoki második helyezést elérnie. A miskolci Vita Gym harcosa hozzátette: elégedett saját maga és a magyar csapat teljesítményével, s úgy érzi, a döntőben is jó, szoros mérkőzést vívott a négyszeres világbajnok, vb- és Eb-címvédő fehérorosz Dmitrij Varaccal.



Spéth elmondása szerint a finálé kimenetele azon dőlt el, hogy az első menetben bátrabbnak kellett volna lennie. Bár az elején sikerült megütnie ellenfele orrát, amely vérzett és amiatt kezelni is kellett, a meccset végül 30-27-es pontozással mégis a fehérorosz riválisa nyerte.



A B kategóriában korábban szintén vb-ezüstérmes és Európa-bajnok miskolci muay thai versenyző most a július végi, prágai Európa-bajnokságra készül, ahol egyértelműen az aranyérem megszerzését tűzte ki célul. Ezt nem lesz könnyű elérnie, hiszen a fehéroroszok ismét ott lesznek a mezőnyben, ahogy a vb-n is.



"Büszke vagyok a fiúkra, mert száztíz százalékot adtak ki magukból" - jelentette ki Bányász Adrián szövetségi kapitány, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy bár az éremtáblázaton 22. helyen végzett az ötfős magyar csapat, a győzelmi arányt tekintve a 14 mérkőzésen elért kilenc diadallal és öt vereséggel a 77 nemzet közül a nyolcadik legjobb mérleget tudják felmutatni.



Spéthen kívül még ifj. Kurdy István (63,5 kg) és Nagy Ede (+91 kg) nyert egy-egy bronzérmet, mindketten a B kategóriában. Utóbbi az elődöntőben egy nála közel 25 kilóval nehezebb dél-koreai ellenféltől kapott ki pontozással.



Nagy Ede az MTI-nek azt mondta, az eddigi legjobb magyar vb-szereplés annak köszönhető, hogy közel egy éve új vezetés irányítja a magyar szövetséget, azóta rendszeresen szerveznek közös edzőtáborokat és egy igazán jó közösség alakult ki a válogatottnál.