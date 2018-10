Higgadt, elemző kapitányt keres a Magyar Kézilabda Szövetség

A Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) olyan kapitányt keres, aki higgadt, elemző munkával kihozza a férfiválogatottból, ami racionálisan benne van - mondta Ballai Attila kommunikációs igazgató.

"Most olyan kapitány kell, akivel a legnagyobb esély nyílik arra, hogy a jövő januári világbajnokságon a válogatott a legjobb nyolc között végez. Ez mindent felülír" - mondta a Sport TV Harmadik Félidő című műsorában.



Hozzátette, olyan edzőre van szükség, akinek semmiképpen nem új a magyar kézilabda, aki képes a következő időszakban napi 24 órát foglalkozni azzal, hogy a csapat védekezését akár ellenfél-specifikusan felállítsa, és akinek pályája és élete csúcsa, hogy most a kezébe kapja a válogatottat, amelyet elvihet akár a 2020-as tokiói olimpiáig.



Az MKSZ pénteken jelentette be, hogy nem a tavaly nyáron munkába állt Ljubomir Vranjessel tervezi a folytatást. A svéd edző irányításával a férficsapat szerzett pont nélkül esett ki a januári, horvátországi Európa-bajnokság csoportkörében, júniusban viszont a világbajnoki bronzérmes Szlovénia búcsúztatásával kijutott a januári, német-dán közös rendezésű vb-re, melynek az olimpiai kvalifikáció miatt nagy a jelentősége.



Ballai Attila kifejtette, nem véletlen egybeesés, hogy Vranjes egy időben távozott a Telekom Veszprém vezetőedzői posztjáról és a férfiválogatott éléről is. Elismerte, hogy "bizonyos tekintetben antagonisztikus ellentétben áll egymással", ha valaki kapitányként és klubedzőként is dolgozik, mert más érdekek mentén kell tevékenykednie, viszont ha van nyolc magyar válogatott játékosa egy klubedzőnek, aki kapitány is, akkor élhet ezzel a lehetőséggel.



"Vranjes inkább klubedző volt, mint szövetségi kapitány, szerintem a válogatottnál a legitimációját neki az adta, hogy a Veszprém edzője is" - magyarázta.



A kommunikációs igazgató szerint veszprémi távozásával tarthatatlanná vált a svéd tréner helyzete a válogatottnál, erre volt reakció az MKSZ döntése.



"Az kétségtelen, hogy amikor idejött, nyolc magyar játékos dolgozott a keze alatt Veszprémben. A nyolcból már csak öt dolgozik ott, három elment, és az ötből kettőt elvétve látunk éles, komoly, nagy téttel bíró meccsen" - vélekedett.



Hozzátette, nem volt leírva Vranjes szerződésében, hogy favorizálnia kell a magyarokat Veszprémben, de ki volt mondva, elvárás volt vele kapcsolatban.



A nemzeti csapat legközelebb október 24-én lép pályára, amikor Szlovákiát fogadja Európa-bajnoki selejtezőn, Érden.