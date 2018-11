Győzött a PMFC Hódmezővásárhelyen - Egy kis balhé azért most is volt

Az NB III Közép-csoport 14. fordulójában a PMFC szezonbeli utolsó idegenbeli mérkőzése alakalmával a sereghajtó Hódmezővásárhelyi FC vendégeként lépett pályára, s egygólos győzelmet aratott. A stadionon kívül rekedt pécsi ultrák - finoman szólva - nemtetszésüknek adtak hangot, s Baranyába invitálták a vendéglátókat.

Vas László, a piros-feketék vezetőedzője ezúttal is egy közel fél csapatnyi játékosát kénytelen volt sérülés miatt mellőzni, így az első keret tagjai mellett az U19-es baranyai gárda fiatal tehetségei is bevetésre várakoztak.



A találkozót az ezúttal tiszta piros szerelésben játszó vendégek kezdték jobban, akik már a 3. percben bevették a sárga-kék csíkosok hálóját. Kálmán Szilárd szabadrúgását követően a megcsúsztatott labdát Juhász György fejelte a hazaiak hálójába, ám Kovács Tamás játékvezető les miatt nem adta meg a találatot, az ítélet helyességét pedig a pécsi mezőnyjátékosok sem firtatták.

Negyed órányi játékot követően a házigazdák egy szemfüles próbálkozással igyekeztek veszélyeztetni. Geiger Norbert távolról emelt kapura. Elképzelése nem volt rossz, mert a PMFC felnőtt gárdájának bajnoki kezdőjében első ízben debütáló Kovács Benedek eléggé kint állt kapujából, ugyanakkor a gyorsan visszahátráló 18 esztendős pécsi hálóőr ujjheggyel szögletre tudott menteni, még mielőtt nagy baj kerekedett volna.

A folytatásban a baranyaiak igyekeztek tovább rohamozva előnyt szerezni, ugyanakkor sokszor rossz döntéseket hozva nem sikerült megfelelően lejátszani a tizenhatos környéki helyzeteket. Vásárhelyi oldalról nem igazán alakult ki komolyabb lehetőség az első félidőben, ami nagyban a pécsi védelemnek volt köszönhető. Végül aztán kicsivel több, mint negyvenöt percnyi játékot követően 0-0-lal mehettek pihenőre a felek.

Vas László tanítványai a szünetben rendezték a soraikat, ráadásul alig indult útjára a labda a második félidőben, a PMFC megszerezte a vezetést. A 46. minutumban Fujsz Richárd tört előre, majd a játékszert Gellén Dávid tette át a hosszún érkező Kálmán Szilárd elé, aki betört jobbról a tizenhatosra, majd éles szögből leadott lövése nyomán a labda a hazai háló jobb felében kötött ki, 0-1.

Álomszerű második félidei kezdést követően tovább dominálták a mecsekaljaiak, igaz, a mezőnyben igen komoly küzdelem zajlott, ami miatt darabossá vált a játék. Aztán a 61. percben meglepetésre egyenlíteni tudott Szűcs Róbert alakulata. Egy bedobást követően ide-oda került a labda, végül Geiger Norbert fordult és tört vele kapura, lapos lövése pedig valahogy utat talált a pécsi hálóba, 1-1.

Ezt követően megélénkül a találkozó a lelátón helyet foglaló publikum legnagyobb örömére. Percekkel az egalizálást követően Kálmán Szilárd szögletéből a hosszúnál érkező Danijel Romic ziccerben fejelte el a labdát a HFC kapuja előtt keresztben. Nem sokkal után pedig a 19. életévét frissen betöltő Varga Tamás tüzelt, gólba tartó löketét azonban óriási bravúrral hárítani tudta Varga Gábor hálóőr.

A kitartó lendületnek és lelkesedésnek azonban nem maradt el pécsi oldalról a jutalma, hiszen a 70. percben ismét megszerezték a vezetést a piros mezesek. Egy szabadrúgást Kálmán Szilárd csavart be balszélről a hosszú felé, ahonnan pedig Erdős Gábor egy nem mindennapi mozdulattal, védője mellől tudott közelről eredményes lenni. Emiatt aztán húsz minutummal a rendes játékidő vége előtt megint a PMFC állt nyerésre, 1-2.

Érthető módon Juhász Györgyék kezdeményeztek továbbra is, a Koller Krisztián hiányában a csapatkapitányi karszalagot viselő játékos is közel állt ahhoz, hogy ő is feliratkozzon a gólszerzők névsorára, csakhogy életerős lövését hárítani tudta a vásárhelyi kapus. Tíz perccel a meccs vége előtt Kovács Benedek vágta előre a labdát Kálmán Szilárdnak, aki középre centerezett, Fujsz Richárd tekerése pedig alig tévesztette el célját.

A PMFC végül megtartotta előnyét és 2-1-re legyőzte a Hódmezővásárhelyi FC csapatát idegenben. Sikerüknek köszönhetően a pécsiek felléptek a 13. pozícióba, míg a vásárhelyiek maradtak a tabella utolsó helyén. Ami a bajnoki folytatást illeti, a PMFC számára is két bajnoki találkozó van hátra az idei esztendőből. November 17-én, szombaton 13:00 órakor a Kozármisleny FC, november 25-én pedig a Dunaújváros látogat a Stadion utcába.

De nem csak a pályán zajlott a meccs.





Az nb3.hu beszámolója szerint történt ugyanis, hogy az előző idény balhés HFC-PMFC-je után ezúttal a hazai csapat kikötötte, hogy biztonsági okokból a pécsi drukkerek előzetes regisztráció után vásárolhatnak jegyet és léphetnek be a találkozóra. Igen ám, csakhogy erre a pécsi ultrák fittyet hánytak, s mindössze öten (!) tették meg azt a néhány másodperces fáradtságot, hogy elkerüljék a kellemetlenségeket.

A vásárhelyiek rendőrök és biztonságiak zömét rendelték a stadionhoz, ám hiába az egyébként profi közbeavatkozás, a várt balhé nem maradt el.

Már az első percekben egymásnak feszült a provokáló vendégtábor a hazai szurkolók egy csoportjával, a különbséget az jelentette, hogy előbbiek a kerítésen kívülről, utóbbiak a kerítésen belülről szitkozódtak. Ezt követően a pécsiek elmentek a stadion közeléből, hogy aztán a lefújásra visszatérjenek: természetesen a hazai drukkerekre vártak, és arra, hogy kicsit megleckéztessék őket, ha már vették a fáradtságot és eljöttek Pécsről. A helyszínen tartózkodó civilekbe és fotósokba belekötöttek, heves gesztikulálások mellett a másik édesanyját szidták, és csak az egyenruhások gyors beavatkozásának hála nem lett véres bunyó az esetből.

"Jöttök ti még Baranyába", ordították a vásárhelyieknek a pécsiek.





NB III Közép csoport, 14. forduló



Hódmezővásárhely, Városi Stadion, 150 néző. Vezette: Kovács Tamás.

Hódmezővásárhelyi FC - PMFC 1-2 (0-0)

Gsz.: Geiger (61.), ill. Kálmán (46.), Erdős (70.)