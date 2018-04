Fontos mérkőzés vár a Kozármisleny FC labdarúgóira

Április 7-én, szombaton 16:00-kor, az NB III Közép csoportjának 22. fordulójában a Mórahalom VSE együttesét fogadja a Kozármisleny FC labdarúgócsapata.



"Az elmúlt hetek nehézségei, az elszenvedett vereségek után, Makón már sikerült a pontszerzés, így bizakodhatunk, hogy elindulunk felfelé, ezúttal hazai pályán a Mórahalom ellen nem lehet más a cél, mint a 3 pont megszerzése.

Hétvégi vendégeink az eddig lejátszott 5 tavaszi mérkőzésükből egyszer nyertek (a hétközi fordulóban, hazai környezetben 3-0-ra verték a sereghajtó Vecsést), egyszer végeztek döntetlenre (Szentlőrinc ellen), háromszor pedig veszítettek (Hódmezővásárhely, Szekszárd, Iváncsa).

A Mórahalom az eddig megszerzett 15 pontjával a bajnoki táblázat 15. helyét foglalja el, így már közel sem kilátástalan a helyzetük.

A hétközi győzelemmel tettek egy lépést a felzárkózás érdekében, de továbbra sincsenek könnyű helyzetben, ez miatt is rendkívül kiélezett összecsapás vár labdarúgóinkra.

A Mórahalom hétközi eredményétől függetlenül (ha nem nyertek volna is ugyanez lenne a helyzet) is fontos számunkra a szombati mérkőzés, hiszen a Mórahalom mellett a Makó és a Hódmezővásárhely is a nyakunkban lohol, pedig mindhárom csapatot jó lenne magunk mögött tudni a bajnokság végén.

Mostantól olyan mérkőzések következnek, ahol nemcsak a pontszerzésre, de a győzelemre is jócskán lesz esélyünk. Most elsődlegesen a szombati összecsapás lebeg mindenkinek a szeme előtt, erre készülünk egész héten és szeretnénk megszerezni első tavaszi győzelmünket.

Persze nem vagyunk könnyű helyzetben, hiszen akadnak hiányzóink is, de bízhatunk abban, hogy a korábbi sérültek közül lesz aki vállalni tudja a játékot.

Kuntic letöltötte eltiltását, de Makón Torkos gyűjtötte be 5. sárga lapját, így most ő kap kényszerpihenőt.

Az őszi fordulókban megrendezett Mórahalom VSE - Kozármisleny FC mérkőzésen remek eredményt értünk el, az idegenbeli 4-3-as győzelmünkkel elhoztuk mind a 3 pontot.



Németh Zsolt edzőnk is úgy vélekedett, hogy fontos számunkra a Mórahalom elleni összecsapás. Elmondása szerint a Makó elleni mérkőzésen megmutatta a csapat, hogy tudnak egymásért küzdeni a játékosok és bízik benne, hogy labdarúgóink átérzik a mérkőzés fontosságát és ugyanúgy tudnak majd küzdeni és sikerül megszerezni a győzelmet is. A legutóbbi, Dunaújváros elleni, hazai mérkőzésen csalódást okozott a csapat, ezért szeretnék kárpótolni a szurkolókat. Nagyon reméli a tréner, hogy labdarúgói jó teljesítményt nyújtanak majd és sikerül győzelemmel megörvendeztetni a csapat mellett kitartó szurkolókat."