Esélyt sem adott a PMFC a Mórahalomnak, simán nyert hazai pályán Márton Gábor csapata

Az NB III Közép-csoport 27. fordulójában a listavezető PMFC labdarúgócsapata az utolsó előtti helyen álló Mórahalom VSE gárdáját fogadta. A papírforma érvényesült, a hazaiak már az első félidőben eldöntötték a mérkőzést, végül 6-0-ra legyőzték ellenfelüket.



Az első félidőben látványosan a pécsi csapat dominált, de játékukba sok pontatlanság csúszott. Ennek ellenére a gólra túl sokat nem kellett várni, hiszen a 19. percben Nagy szögletét Mojzer fejelte a hosszú felsőbe, 1-0. A 39. percben Mojzert buktatták a vendégek tizenhatosának körívénél, így jó helyről végezhetett szabadrúgást Károly. A labda Kónya elé került, aki jobbról kilőtte a háló hosszú felét, 2-0.

A második játékrészben sem vett vissza a lendületből a PMFC, aminek meg is lett a gyümölcse, hiszen az 55. percben Nagy távoli lövése a bal kapufa tövéről pattant a háló közepébe, Révész, a vendégek kapusa ezt már csak szemmel kísérhette, 3-0. A 71. percben tovább növelte előnyét a Pécs, egy remek beadás után Mojzer közelről gurított a vendégek kapujába, megszerezve a negyedik gólt. Nem sokkal ezután egy szabadrúgást Wittrédi is értékesített, majd csupán két perccel később Bata is betalált, sőt, nem is akárhogyan, 6-0.

NB III. Közép csoport 27. forduló

PMFC - Mórahalom VSE 6-0 (2-0)

PMFC: Somogyi - Nagy J., Kónya K., Károly B. (Wittrédi 69'), Koller (Beke 57'), Mojzer (Bata 74'), Kónya D., Horváth A., Gajág, Erdős, Puskás.

Gólszerzők: Mojzer 19', 71'; Kónya D. 40'; Nagy 55'; Wittrédi 88'; Bata 90'.