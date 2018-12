Elismerés: Ferencváros díszpolgára lett az egykori pécsi labdarúgó, Gera Zoltán

Gera Zoltán rangos elismerésben részesült a IX. kerület éves díjátadó ünnepségén.

A Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal hétfő este a Groupama Arénában rendezte meg a Kerület Napja alkalmából tartott 2018. évi díjátadó ünnepségét. Az eseményen a Ferencváros korábbi labdarúgóját, az NB I-es listavezető csapat technikai edzőjét, Gera Zoltánt is díjazták.

Az FTC-vel két korszakában összesen háromszoros bajnok, háromszoros bajnoki ezüstérmes, ötszörös Magyar Kupa- és háromszoros Szuperkupa-győztes klasszisunk a kerület egyik legrangosabb elismerését, a Ferencváros Díszpolgára címet kapta meg.

Gera Zoltán elfoglaltságai miatt nem tudott részt venni az ünnepségen, ezért távollétében a díjat Orosz Pál, az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója vette át.

„Nagyon szépen köszönöm Gera Zoltán nevében is ezt a fantasztikus elismerést. Aki ismeri Gerzsont, azt tudja róla, hogy milyen szerény és soha nem gondolta volna, hogy Ferencváros díszpolgára lesz. Szerencsére aktív pályafutása után is az FTC-nél maradt és az edzői stábunk tagjaként dolgozik. Azt a hihetetlen tudást és tapasztalatot, amely jellemezte a profi évek alatt, most már megpróbálja átadni a fiataloknak, illetve az első csapatnak. Zolinak a 29. bajnoki címünk megnyerésében oroszlánrésze volt, most pedig egy olyan év előtt állunk, ahol ismét egy csodálatos jubileumot ünnepelhetünk, hiszen a klub 120. évfordulóján nyerhetjük meg a 30. magyar bajnoki aranyérmet" - mondta az ünnepség után Orosz Pál.