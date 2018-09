Dzsudzsák szeretett volna visszatérni Európába

Szeretett volna visszatérni Európába és hajlandó lett volna ezért anyagi áldozatot is hozni, de ez végül nem jött össze - többek között erről és a magyar válogatottságról is írt az egyik közösségi oldalon az al-Ittihad Kalbához igazolt szélső.

"Tisztelt Szurkolók! Kedves Barátaim!

Szeretnélek tájékoztatni Titeket az elmúlt hónapok történései okán.

A nyár elején, határozott tervem volt a jövőmmel kapcsolatban: vissza akartam térni az európai fociba! Szükségét éreztem, hogy karrierem végéhez közeledve, mégegyszer megmutathassam nektek akik szeretnek, és azoknak is akik már kételkedtek képességeimben, hogy érek még valamit, ezen a szinten is. Feltett szándékom volt, hogy vagy egy jegyzett bajnokságba, vagy egy olyan klubba igazoljak, melynek európai kupa szinten is vannak ambíciói.

A nyár hosszú volt, és én türelmesen vártam, a megfelelő ajánlatra, de legnagyobb bánatomra nem kaptam ilyet. Majd minden bajnokságból akadtak érdeklődők,de konkrét ajánlatig sajnos sehol nem jutottunk el. Nagyon sokan dolgoztak azon hogy ez sikerüljön Nekik is szeretném megköszönni a munkájukat!

Aki ismer tudja,hogy ahogy a pályán úgy az életben is mindig őszintén tiszta szívvel élek. Teljesíteni pedig csak úgy tudok, ha bíznak, és hisznek bennem. Mivel a pénz velem kapcsolatban régen is, most is központi téma, egy dolgot fontos tisztázni.Amikor a fejembe vettem, hogy visszatérek, tisztában voltam vele,hogy az eddigi bérem töredékét kereshetem meg Európában. Ezért kész is voltam a kompromisszumra,mert tudtam hogy ezért nekem is áldozatot kell hozzak. Szívemhez közeli,és szép befejezése lett volna a karrieremnek a holland vonal,de sajnos ez sem jött össze,mert az érdeklődők között nem volt olyan klub, amelyikkel egyezett volna az ambíciónk.

Így hát maradt,az Al Ittihad Kalba akik már a nyár elejétől folyamatosan kerestek,és vártak Rám! Mivel az elmúlt két évet itt töltöttem, így tudtam, mit várhatok ettől a bajnokságtól és az előbb leírtak alapján nem volt más lehetőségem kézenfekvőnek tűnt, hogy itt folytatom tovább!

Szeretném megköszönni a Ferencváros vezetőinek és játékosainak,hogy lehetővé tették számomra hogy a nyár folyamán velük készülhessek!

Lépnem kellett, mert nem várhattam tovább. Marco Rossi szövetségi kapitány, - érthető módon - csak akkor látja helyemet a válogatottban ha van csapatom és jól teljesitek!

Nekem,ahogy mindig úgy most is, Magyarország és a magyar válogatott az első számú klubom. Tisztelettel Dzs. B.