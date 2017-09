Dunaújvárosban lép pályára a Kozármisleny FC

Szeptember 9-én, szombaton 18:00-kor, az NB III Közép csoportjának 5. fordulójában a Dunaújváros vendégeként lép pályára a Kozármisleny FC labdarúgócsapata. A Kozármisleny FC közleménye:



Az Rákosmente elleni pontosztozkodás után újabb nehéz mérkőzés vár NB III-as labdarúgóinkra, a jelenleg 3. helyen álló, eddig 7 pontot gyűjtő Dunaújváros otthonába látogatunk szombaton, ahol 18:00-kor indul útjára a labda.

Sorsolásunk nem nevezhető könnyűnek, hiszen a PMFC, Tiszakécske és a Dunaújváros is a dobogós helyeket célozta meg a bajnokság elején, de még az RKSK-nak is voltak hasonlóképp merész álmai.

Csapatunk az eddigi 4 fordulóban 4 pontot gyűjtött, a Tiszakécske otthonában és Pécsett nagy bravúr lett volna a pontszerzés (bár így utólag azt is mondhatjuk, Tiszakécskén könnyen meglepetést is okozhattunk volna), összességében azt mondhatjuk, hogy valahol a realitás szintjén teljesítenek Németh Zsolt labdarúgói.

Az Rákosmente ellen ugyan bíztunk abban, hogy akár győzelmet is arathatunk, de egy jó csapat ellen igazságos pontosztozkodás született, ahol mindkét csapat nyerhetett is volna.

A Dunaújváros tavaly is az NB III Közép csoportjában szerepelt, ahol 4. helyezést ért el, ami a feljutó Budafok, a 2. helyezett PMFC és az azóta visszalépő Szigetszentmiklós mögött mindenképpen jó teljesítménynek minősül. Nyilván idén szeretnének még előrébb is lépni, amire valljuk be, van is esélyük.

Dobos Barna tanítványai hazai döntetlennel kezdték a bajnokságot a Hódmezővásárhely ellen (1-1), majd Szentlőrincen nyertek 2-1-re és hozták el a 3 pontot. A következő hétvégén a Szekszárdot Dunaújvárosban győzték le 2-0-ra, majd a 4. fordulóban Fejér megyei rangadóra utaztak, ahol az általunk is megismert Iváncsa otthonában meglepetésre 2-1-re kikaptak.

Jó példa lehet az Iváncsa együttese labdarúgóink számára is, miért ne okozhatnánk mi is meglepetést Dunaújvárosban, ha egy általunk már felülmúlt csapatnak sikerült legyőznie az Újvárost.

A Dunaújvárosban is találkozunk majd ismerős labdarúgóval, Karacs Roland két és fél évig szerepelt Kozármislenyben, tagja volt mindkét NB II-ben ezüstérmes csapatunknak, a még mindig csak 23 éves labdarúgó Dabasról igazolt Dunaújvárosba.

Rajta kívül is voltak további érkezők, a korábbi szolnoki NB II-es labdarúgó Zvara Dávid Salgótarjánból, Sándor Tamás az NB II-es Cigándból, Barna Zsolt a tavaly még feljutásért harcoló Szigetszentmiklósból érkezett, aki 8 NB I-es mérkőzés mellett közel 200 NB II-es mérkőzésen is szerepelt.

Talán ők jelentik az azonnal bevethető és ténylegesen erősítést jelentő labdarúgókat, de rajtuk kívül is voltak érkezőik, a többek közt Ferenc Bálint a Komlóról, Szilvási Zoltán Nyíregyházáról.

A Dunaújváros tavalyi csapatában találunk korábban magasabb osztályban is szerepelt labdarúgókat, közülük is kiemelkedik a 38 éves rutinos védő, Farkas Viktor, aki 146 magyar elsőosztályú bajnoki mérkőzésen lépett pályára és 5 gólt szerzett ott, továbbá Csehi Tamás aki 128 NB I-es mérkőzésen ugyancsak 5 gólt ért el.

Szepessy Róbert is megfordult a legmagasabb osztályban, 25 bajnoki mérkőzésen 3-szor "zörgette meg" az ellenfelek hálóját, ez mellett NB II-es pályára lépései szintén közelítik a 200-at.

Rajtuk kívül is találunk NB III-as szinten jó képességű, meghatározó labdarúgókat, ott van például Tóth Tibor, aki gólerős támadó, jellemzően meggyűlik vele az ellenfél védőinek a baja, a tavalyi bajnokságban 21-szer volt eredményes.

Félnünk és megijedni valónk azonban nincsen Dunaújvárosban, a mi csapatunkban is megtalálhatóak a rutinos, magasabb osztályban megfordult labdarúgók, NB I-et is megjárta: Lantos Levente, Kocsis Adrián, Városi Viktor. NB II-ben rutinosnak számít Racskó Roland és ugyancsak játszott ott Müllerlei Szabolcs, Tóth Márk és Ivancsics Alex.

Keretünk egy jó része az NB III-ban rutinosnak számít, akik közül többen évek óta ebben az osztályban pallérozódnak. Szerencsére találunk fiatal, motivált labdarúgókat akiknek éppen az a céljuk, hogy megmutassák magukat és feljebb lépjenek, akik előtt ott a jövő - 97-es, 98-as sőt még 99-es születésű fiatalokból is szép számmal találunk a keretünkben.

A Rákosmente elleni mérkőzés pozitívuma, hogy nem kaptunk gólt és csak elvétve került ellenfelünk helyzetbe.

Az eddig bekapott 7 gólunkból 6 közvetlenül pontrúgás után született, 1 pedig közvetve (pontrúgás után felszabadított labda visszaíveléséből).

Ezért volt nagyon fontos, hogy az RKSK ellen már összeállt a védekezésnek ez a része is, a szakmai stáb múlt héten komoly energiákat fektetett a különböző szabadrúgások, szögletek védekezésére, aminek meg is lett az eredménye.

Szombaton már azt láttuk, hogy mindenki betartotta a rá kiosztott védekező feladatot, így nem is került veszélybe a kapunk rögzített szituációt követően.

Egy-egy alkalmat leszámítva a PMFC és a Tiszakécske sem tudott akcióból helyzetbe kerülni ellenünk, márpedig a jó védekezésre kell is és lehet is építeni.

Németh Zsolt edzőnk már Tiszakécskén is látott előrelépést a csapatjátékban, most az RKSK ellen pedig láthatták a hazai szurkolók, hogy a nyitófordulóhoz képest a 4. körben volt már fejlődés. Persze fejlődni, előre lépni és jobbnak lenni mindig lehet és kell is, a csapat ezen dolgozik. Fontos szempont, hogy fejlődjünk, játékban lépjünk előre és kemény munkával hétről-hétre jobbak legyünk.

Rövidesen következnek azok a mérkőzések, ahol már nem csak a dobogóra pályázó csapatok ellen lépünk pályára, ahol éppen egyenrangú ellenfél lehetünk, esetleg majd éppen mi leszünk az esélyesek.

Ahhoz hogy azokat a mérkőzéseket megnyerjük az eddig lejátszott bajnoki mérkőzések tapasztalata is fontos, miképp az elvégzett és elvégzendő sok munka is.

Mindent bele srácok Dunaújvárosban is!

Hajrá Kozármisleny!