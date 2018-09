Azért ez fura: idegenbeli győzelem után rúgták ki Nagy Tamást, aki már nem a ZTE vezetőedzője

Menesztették hétfőn Nagy Tamást, a ZTE vezetőedzőjét. Az egykori pécsi kedvencet, aki az élvonalban is irányította a PMFC-t, egy idegenben győztesen megvívott meccs után küldték el úgy, hogy csapata a harmadik helyen áll a másodosztályban.



„ A mai napon Végh Gábor, a ZTE tulajdonosa Nagy Tamás vezetőedzővel közösen értékelte a csapat teljesítményét és az első hét fordulóban mutatott játék összképét.



A tulajdonos az eredményességgel általánosságban elégedett, hiszen a feljutást érő pozíciótól mindössze egyetlen helyezés választja el a csapatot, viszont nem látja azt a kezdeményező, domináns játékstílust, mely garanciát jelenthet a hőn áhított feljutásra.



A fenti okok miatt a klub és Nagy Tamás vezetőedző a mai napon közös megegyezéssel szerződést bontott. A ZTE FC ezúton is megköszöni Nagy Tamás munkáját, további pályafutásához sok sikert kíván", olvasható a klub Facebook-bejegyzésében.



Mindez több mint furcsa. Már csak azért is, mert a Zalaegerszeg jól kezdte a másodosztályú bajnokságot, hét forduló után 14 ponttal a tabella harmadik helyén áll, a legutóbbi négy mérkőzéséből hármat megnyert.

Legutóbb idegenben a Tiszakécskét gyűrték le, ám úgy tűnik, a tulajnak ez sem volt elég.

Nagy Tamás egyébként legutóbb augusztus 31-én tett közzé posztot a közösségi oldalán, amelyben a rá jellemző szenvedéllyel üzent a szurkolóknak:

"Kedves Ismerôseim, Tisztelt Szurkoló Barátainknak üzennék!



Sokan összekeverik a privát oldalamat egy hivatalos fórummal. Ha megengedik, lenne hozzátok egy tiszteletteljes kérésem.

Azt szeretném, ha nem írnátok a messengeremre üzeneteket, melyben a kifogásaitokat fogalmazzátok meg, javaslatokkal bombáztok, hogy kinek hol kellene játszani, meg kinek nem... Ha lehetne, arról se, hogy kit kellene még igazolni - amire semmi lehetőségünk már nincsen!

Ez a keret most az enyém, így ezekkel a srácokkal próbáljuk a képességeinkhez mérten a legtöbbet adni Nektek! Természetesen mindezek mellett, nagyon sok biztatást is kapok, amiért hálás vagyok és ezúton is megköszönök.

Nyilvánosan osztok meg különböző posztokat, amikre van lehetőség hozzászólásokat írni, csak a privát üzenetfiókomat kérlek, ne használjátok erre. Nem fogok tudni ott mindenkinek válaszolni, bármennyire is szeretnék! Tudom, hogy Nálatok jobban senki nem szeretné a sikert, de legalább annyira fontos a játékosoknak, a kollégáimnak, nekem és a Zrt-t működtető menedzsmentnek, hogy a Csapat és a Szeretett Klubunk Eredményes és majd Bajnok legyen!

Amit magamnak, úgy viszont kívánok Nektek, Békés, Boldog Életet, Győzelmekkel, Élményekkel! Megértéseteket köszönöm! Hajrá ZETE! Hajrá Zalaegerszeg."