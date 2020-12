A tárt kapus program bezárása után is várja a sportolni vágyókat a Pécsi Kajak-Kenu Club

Pécs-Orfű, 2020. október 10.

Véget ért és talán a várakozásnál is nagyobb sikert aratott az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkársága és a Magyar Szabadidősport Szövetség által közösen életre hívott Fitt, Egészséges Nemzetért Tárt Kapus Program, amelyhez a Pécsi Kajak-Kenu Club az elsők között csatlakozott, és amellyel a testüket korábban keveset, vagy egyáltalán nem karbantartó időseket-fiatalokat kívántuk, színes, könnyen elsajátítható, és később akár egyedül is végezhető mozgásformákkal megnyerni a sportnak.

Mivel a hasonló pályázatok után a kiírók szeretik statisztikákkal (is) mérni az eredményt, kezdjük pár adattal: a bevezetőben jelzett program során a Pécsi Kajak-Kenu Club 2019 szeptemberétől 2020. szeptember végéig 2 település (Pécs és Orfű) 3 helyszínén, 8 különböző „turnusban" 4 gyűjtőnéven, de számtalan mozgásformát alkalmazva, 7 szakképzett edző közreműködésével összesen 2034 résztvevőt mozgatott meg és reményeink szerint alakított a testedzés hosszú távú elkötelezettjévé.



Klubunk értékrendjétől a versenyzővé nevelésen túl eddig sem állt távol a csak szabadidejükben mozogni vágyók felkarolása, akik számára az orfűi Pécsi-tónál hosszú évek óta nemcsak kerékpár-, kajak- és kenubérlési lehetőséget, hanem többféle amatőr versenyzési lehetőséget is kínálunk.



A Fitt, Egészséges Nemzetért Tárt Kapus Program keretében már tavaly októbertől - eleinte önerőből - igyekeztünk megszólítani Pécsett és Orfűn az egyesületi körben nem sportoló, mégis mozogni vágyó legifjabbaktól a már élemedett korúakig bárkit több aktív kikapcsolódási lehetőséggel. A mozgásformák között a télen pécsi edzőtermünkben spinning és sajátsúlyos edzések közül választhattak, míg Orfűn bérelt tornatermünkben saját testsúlyos edzésekkel és labdajáték-foglalkozásokkal színesítettük alaptevékenységünk, a kajak-kenu sportban rejlő lehetőségeket. A legifjabbak számára természetesen olyan játékos, ügyességfejlesztő és izgalmas mozgásformákkal, amelyek elsősorban a sportolás megszerettetését, későbbi életformává alakítását hivatottak elősegíteni.



Igyekeztünk mindenkit, kiemelten a fiatalokat sok élménnyel gazdagítani, ám a sportágunkhoz szükséges alapok elsajátítására is figyelmet fordítottunk - miért is titkolnánk, mindeközben abban is reménykedtünk, hogy a gyerekek egy része immár egyesületi tagként a későbbiekben is velünk marad.



A felnőttfoglalkozások során a rekreációs jellegre törekedtünk, az alapos bemelegítéssel, könnyed erőfejlesztéssel és az „idősebb" korosztálynál akár fő programnak is tekinthető nyújtással, lazítással. Amivel olyan mintát igyekeztünk adni a főként ülőéletmódot folytató társadalomnak a rendkívül berövidült, feszes izmok oldására, amellyel a későbbiekben akár otthon, egyedül is elvégezheti e gyakorlatokat. Jó volt megtapasztalni, hogy a foglalkozásainkat rendszeresen látogatók milyen változáson, fejlődésen mentek keresztül.

Sajnos, a pandémia okozta idei tavaszi korlátozások e foglalkozásokat is sújtották, ám az élet újraindulásával május végétől már mi is újrakezdtük programjainkat. A továbbiakban Orfűn a sárkányhajózás, Pécsett pedig a spinning és egészségmegőrző, egyben testet-lelket erősítő (tai chi, kungfu) mozgásformák szépségeibe kóstolhattak bele az érdeklődők, hetente több alkalommal is.

A program fontos részeként a pályázat kiírója a tavaszi korlátozások miatt egy hónappal meghosszabbította az aktív időszakot, így mi is szeptember végéig vártuk az aktív, egészséges, rekreációs jellegű, ám a könnyed erőfejlesztést sem elhanyagoló, és nem utolsó sorban ingyenes sportolásra az érdeklődőket.





Ha bárkinek sikerült felkelteni az érdeklődését, és - gyermekként - szeretne bekapcsolódni klubunk életébe, vagy - felnőttként - szívesen töltené szabadideje egy részét Orfűn, kellemes környezetben, természetközelben, kis testmozgással, például kajakozással a vízen, továbbra is várjuk a Pécsi-tó partján lévő kajak-kenu központban; bővebb információért klubunk friss híreiért kérjük, látogasson el megújult honlapunkra: www.pkkc.hu; vagy közösségi oldalunkra: https://www.facebook.com/OrfuiAktivViziturisztikaiKozpont.



Pécsi Kajak-Kenu Club