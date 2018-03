A pécsi Danyi Gábor lesz a Győri ETO KC vezetőedzője

FRISSÍTVE! Danyi Gábor jelenlegi másodedző lesz július elsejétől a Győri Audi ETO női kézilabdacsapatának vezetőedzője, a szakember egy plusz egy évre szóló szerződtetését a szerdai sajtótájékoztatón jelentette be az egyesület.

Danyi Gábor 2011 óta dolgozik a klubnál, Ambros Martín előtt volt Konkoly Csaba, majd a négy éve elhunyt norvég Karl-Erik Böhn másodedzője is.



A spanyol Ambros Martín 2012 óta vezetőedzője a győri csapatnak, amellyel Bajnokok Ligáját háromszor, bajnokságot és Magyar Kupát egyformán négy alkalommal nyert. A román válogatottat 2016 őszétől vezeti, a szakember februárban jelentette be, hogy a nyáron elhagyja a győri csapatot.



Bartha Csaba klubelnök a sajtótájékoztatón elmondta, hogy a 2018-2019-es szezon szakmai stábjában Danyi Gábort segíti a horvát férfi és női válogatott korábbi szövetségi kapitánya, Zdravko Zovko, s helyet kapott a stábban Kun Attila jelenlegi utánpótlás edző és Holanek Zoltán jelenlegi erőnléti edző.



Az elnök kiemelte: a stáb megválasztásakor a fő szempont az volt, hogy minden embernek meghatározott feladatköre legyen, amit szakmai tudásával a lehető legjobban el tud végezni.



Bartha Csaba szerint Danyi Gábor szakmailag rendkívül felkészült, becsületes, s a klub száz százalékban biztos benne, hogy a játékosokat ismerve a szakmai munkát tovább tudja folytatni.



Danyi Gábor elmondta, hogy olyan felkérést kapott, amin "nem lehet gondolkodni". Szeretné folytatni azt az ETO-hagyományt, miszerint "mindig mindenhol nyerni kell, legalább húsz góllal. Ez abszolút motivál" - hangoztatta, majd hozzátette, hogy akik bíznak ebben a stábban, nem fognak csalódni.



Beszélt arról is, hogy nem szeretne Ambros Martínra hasonlítani, aki "nagyon magasra tette a lécet", de bizonyos helyzetekben "máshogy szeretne megnyilvánulni". Részletekről azonban nem beszélt, mert mint fogalmazott, most a csapat életében a legfontosabb periódus jön, s jelenleg erre koncentrálnak.



Kérdésre válaszolva elmondta azt is, hogy Ambros Martín támogatja őt.



Zdravko Zovko, Kun Attila és Holanek Zoltán is azt emelték ki, hogy legjobb szakmai tudásuk szerint dolgoznak azon, hogy még sikeresebb legyen a csapat.



A bajnokságban címvédő Győr a hétvégén a Magyar Kupa négyes döntőjében szerepel, a Bajnokok Ligájában jövő szombaton vívja a negyeddöntő első mérkőzését.