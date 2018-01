A legsikeresebb évük után új otthont kapnak a pécsi tornászok, átadás előtt a csarnok

Bajnoki címet, illetve több érmet is nyertek a mögöttünk hagyott esztendőben a Pécsi Sport Nonprofit (PSN) Zrt. tornászai. A sportolók öt éven keresztül az EXPO Centerben készültek a versenyekre, hamarosan azonban új csarnokba költöznek. Olyan modern körülmények között készülhetnek, amelyről szinte álmodni sem mertek.

Pécs gazdag tornász múlttal rendelkezik, néhány évtizeddel ezelőtt több klub is működött a városban, példaként a PMSC-re vagy éppen a Pécsi Bányász Sportegyesületre gondolhatunk. Olimpikonokat, válogatottakat adott a város a magyar sportéletnek. Azonban nem csak a múlt, hanem a jövő is szép lehet, sőt, a korosztályos megmérettetésekben már napjainkban is bontogatják szárnyaikat a fiatal tehetségek.

A PSN Zrt. tornászai eredményes évet tudhatnak maguk mögött, a munkatársunknak nyilatkozó Erdeiné Békési Valéria szakágvezető szerint az eddigi legsikeresebb időszakot hagyták maguk mögött. Szemezgetve az utánpótlás eredmények között: Herczeg Emília a vidék- és az országos bajnokságot is megnyerte, Karsai Fanni pedig országos bajnoki címet ünnepelhetett. Csapatban pedig ezüst- és bronzérmeknek is örülhettek a pécsiek.

Felértékelődnek az eredmények, ha hozzátesszük, hogy a tornászok az EXPO Centerben, eredetileg nem sportolásra szánt épületrészben készültek a megmérettetésekre. Hamarosan azonban a Magyar Nemzeti Sportközpontok és a Magyar Torna Szövetség közös beruházásaként már új csarnokban edzhetnek a Verseny utcában.

Többmilliós fejlesztések A beruházásnak köszönhetően a pécsi tornasport nem csak egy épülettel gazdagodik, hiszen a csarnokot összességében többmillió forintot érő eszközökkel, berendezésekkel is felszerelik. Minden feltétel adott lesz tehát a sikeres felkészüléshez.

A korábban raktárként üzemelő, létesítmény műszaki átadása már megtörtént, így csak az utolsó simítások vannak vissza az ünnepélyes megnyitó előtt.



- Az új, modern teremmel bővülnek a lehetőségeink. Olyan tornaszereket kapunk, amivel biztonságosan lehet nehezebb elemeket is oktatni. E nélkül ma már nem tudnánk tovább fejlődni - magyarázta Erdeiné Békési Valéria.

Bízik abban, hogy a jó körülményeknek köszönhetően a sportolók tovább náluk maradnak, több „palánta" csatlakozik az egyesülethez, néhány éven belül pedig a felsőbb korosztályok versenyein is lesznek pécsi indulók.

Képünkön Karsai Fanni látható.