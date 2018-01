A Falco KC lesz a PVSK ellenfele a negyeddöntőben

Budapesten megtörtént a Magyar Kupa sorsolása, a negyeddöntőben a Falco KC Szombathely lesz a PVSK-Veolia ellenfele.



Zsíros Tibor Férfi Kosárlabda Magyar Kupa - Nyolcas Döntő, Debrecen

Program:

2017. február 16. péntek



13:00 | Pécsi VSK-VEOLIA - Falco KC Szombathely (ND 1.)

15:30 | ZTE KK - Atomerőmű SE (ND 2.)

18:00 | Alba Fehérvár - Egis Körmend (ND 3.), M4 Sport élő

20:30 | KTE KK - Szolnoki Olaj KK (ND 4.)



2017. február 17. szombat



15:30 | ND 1. győztese - ND 2. győztese (ED 1.)

18:00 | ND 3. győztese - ND 4. győztese (ED 2.), M4 Sport élő

2017. február 18. vasárnap

15:00 | Bronzmeccs: ED 2. vesztese - ED 1. vesztese

17:30 | Döntő: ED 2. győztese - ED 1. győztese, M4 Sport élő

Helyszín: Debrecen, Főnix Sportcsarnok. Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 28.

Csirke Ferenc: - Én úgy gondolom, lehetett volna könnyebb ellenfelünk a negyeddöntőben. Azt el kell mondani, hogy az első nyolcban mindenki nagyon erős, tehát sokkal kedvezőbb sorsolást nem kaphattunk volna. A Falco azért a legveszélyesebb ellenfél, mert egyéni képességekben talán náluk van a legtöbb olyan játékos aki

mérkőzéseket tud eldönteni. Mindkét csapat idegenben szerepel, ráadásul egy szokatlanul korai kezdéssel, ez egy érdekes mérkőzés lehet. Nagyon várjuk már a kupát, és mindent megteszünk a továbbjutásért.