A csoda kapujában elbotlottak a horvát nemzeti hősök, Franciaország a világbajnok

Története során másodszor nyert labdarúgó-világbajnokságot Franciaország azzal, hogy az oroszországi vb moszkvai döntőjében 4-2-re legyőzte Horvátországot.



A franciák harmadszor játszottak döntőt: húsz éve, otthon - ahol az elődöntőben a horvátokat múlták felül - nyertek a brazilok ellen, 2006-ban, Németországban viszont kikaptak az olaszoktól.



Didier Deschamps, a franciák szövetségi kapitánya a brazil Mario Zagallo és a német Franz Beckenbauer után a harmadik, aki játékosként és szakvezetőként is világbajnok lett.

A horvátok eddigi legjobb szereplése egy harmadik hely volt, melyet 1998-ban Franciaországban harcoltak ki. A franciákat még soha nem tudták legyőzni, négy vereség mellett kétszer döntetlent játszottak velük.



Franciaország-Horvátország 4-2 (2-1)

Moszkva, Luzsnyiki Stadion, 78 011 néző, v.: Néstor Pitana (argentin)



Gólszerzők: Mandzukic (18., öngól), Griezmann (38., 11-esből), Pogba (59.), Mbappé (66.), illetve Perisic (29.), Mandzukic (69.)

sárga lap: Kanté (27.), Hernandez (41.), Vrsaljko (93.)



Franciaország: Hugo Lloris - Benjamin Pavard, Raphaël Varane, Samuel Umtiti, Lucas Hernandez - N'Golo Kanté (Steven Nzonzi, 55.), Paul Pogba - Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Blaise Matuidi (Corentin Tolisso, 73.) - Olivier Giroud (Nabil Fekir, 81.)

Horvátország: Danijel Subasic - Sime Vrsaljko, Dejan Lovren, Domagoj Vida, Ivan Strinic (Marko Pjaca, 82.) - Ivan Rakitic, Marcelo Brozovic - Ante Rebic (Andrej Kramaric, 71.), Luka Modric, Ivan Perisic - Mario Mandzukic





I. félidő:





18. perc: Griezmann végezhetett el szabadrúgást a 16-os előteréből, jobbról érkező ívelésébe Mandzukic csúsztatott bele balszerencsés módon fejjel, s a labda a horvát kapu jobb oldalában kötött ki (1-0).



29. perc: Modric ívelése után Vrsaljko középre fejelte a labdát, amely Mandzukic és Vida közreműködésével a kapuval szemben álló Perisic elé került, a csatár pedig jobbal a bal lábára tette, majd a francia kapu bal oldalába lőtt (1-1).



35-38. perc: az első francia szögletnél Perisic tisztázott, de közben a kezével is a labdához ért. A bíró először nem látott szabálytalanságot, videózás után azonban a büntetőpontra mutatott, a 11-est pedig Griezmann a kapu jobb oldalába gurította, miközben Subasic balra vetődött (2-1).



II. félidő:



52. perc: Mbappé húzott el a jobb oldalon egy kontratámadásnál, lövését Subasic bravúrral hárította, a másik kapunál pedig néhányan a pályára futottak, de gyorsan helyre állt a rend. Utóbb a Pussy Riot nevű orosz feminista punkzenekar vállalta magára az akciót.

59. perc: megint Mbappé futtatásával indult egy francia akció, a fiatal támadó középre adása után Griezmann tálalt Pogba elé, aki második próbálkozására ballal 16 méterről, takarásból a horvát kapu jobb oldalába tekert (3-1).



66. perc: Mbappé ezúttal nem előkészítő, hanem befejező volt 20-22 méterről középről, szintén takarásból Vida mellett a kapu jobb oldalába lőtt (4-1).



69. perc: Lloris az ötösön egy cselre vállalkozott, de Mandzukic szemfülesen belelépett, és ezzel egyben a kapuba passzolt (4-2).

Az első negyedórában a horvátok voltak kezdeményezőbbek, több támadást vezettek, jelentős időt töltöttek a francia kapu előtt, és szögletet is elvégezhettek, de nem tudták igazán zavarba hozni ellenfelüket. A franciák a 17. percben jutottak el először a horvát kapuhoz, akkor azonban egy darabig ott tudták tartani a labdát, és a Griezmann buktatásáért megítélt szabadrúgás Mandzukic csúsztatásával - a vb-döntők történetének első öngóljával - végül vezetést eredményezett a számukra.



Bő tíz perc elteltével egyenlítettek a horvátok: a franciák nem tudtak felszabadítani a 16-oson belül, a kavarodást határozottan lezárva Perisic lőtt a kapuba. Nem sokkal később viszont éppen az ő hibája miatt kerültek ismét előnybe a franciák: a támadó egy jobb oldali szögletnél úgy tisztázott, hogy kézzel is a labdához ért, a videoelemzés után megítélt büntetőt pedig Griezmann nem hibázta el.



Nagy lendülettel kezdte a második félidőt a horvát csapat, beszorította kapuja elé ellenfelét, az elvesztett labdákat pedig rendre gyorsan visszaszerezte. Mbappé elfutásai azonban kétszer is gondot okoztak a horvát kapu előtt, a másodikból ráadásul gól is született, ezzel pedig a horvátok nagyon nehéz helyzetbe kerültek. Ráadásul a helyzetük tovább romlott, gyakorlatilag reménytelenné vált néhány perccel később, amikor újabb francia gól esett.



Mandzukic ugyan Lloris rosszul sikerült cselébe belelépve szépített, és a horvátok igyekeztek támadásokat vezetni, de nem sok esélyük volt az egyenlítés kiharcolására, így a másodikként fejezték be a világbajnokságot.



Az oroszországi vb bronzérmét az angolokat szombaton 2-0-ra legyőző belgák szerezték meg, történetük során először végezve az első három között.

Képünkön: rengetegen szurkoltak a horvát csapatnak Zágrábban.