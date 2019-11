A családok átlagosan 46 760 forintot költenek karácsonykor

A családok átlagosan 46 760 forintot költenek karácsonyi ajándékokra, ennek felét online - ez derült ki a Vatera friss felméréséből.

Az MTI-nek küldött keddi közlemény szerint egyre tudatosabban választják ki a meglepetéseket, a kutatásban résztvevők kétharmada november végére már mindent beszerez, 36 százalékuk ezt december elejére vagy utolsó pillanatra hagyják.



A Vatera kutatásában résztvevő felhasználók közel 50 ezer forintot költenek ajándékokra karácsonykor. A válaszadók fele 20 000 - 50 000 forintot tervez kifizetni, a kitöltők majdnem ötöde (18 százalék) pedig 50 és 100 ezer forint közötti összeget szán a meglepetésekre. Elenyésző, mindössze minden huszadik ember költ még ennél is többet. Általában jellemző, hogy a tavalyihoz hasonló összeggel számolnak a megkérdezettek az ünnepekkor. Az online piactér két évvel ezelőtti kutatása is ezeket az eredményeket hozta, tehát annak ellenére, hogy az árak évről évre emelkednek, az ajándékokra szánt összeg állandósulni látszik.



Az online piactéren átlagosan 20 százalékkal nőtt a forgalom a karácsony előtti 3 hónapban az év többi részéhez képest 2017-ben és 2018-ban, a tranzakciók darabszáma tekintetében pedig 10 százalékos volt a növekedés ugyanezen időszakban.

Bár azt várnánk az ünnepi időszaktól, hogy ajándékok után kutatva az új termékek eladása kiugróan megnő az online piactéren, ehhez képest 2017-ben 2 százalékkal, 2018-ban csupán 1 százalékkal emelkedett az év többi részének átlagához képest. Így a karácsonyi szezonban a kosarakba került termékek kétharmada használt (2017-ben 64 százalék, 2018-ban 66 százalék) volt. Ez nem is olyan meglepő, hiszen a fogyasztói árak emelkedése mellett ugyanazt az összeget kell beosztani ajándékokra, és a használt, ám hibátlan árucikkek ára jelentősen alacsonyabb. Mi több, igazán különleges kincsekre is bukkanhatunk. Mindemellett ez a tendencia alátámasztja a mai trendeket is, miszerint igyekszünk tudatos, minimalista életvitelt követni, így akár használt termékeket is ajándékozunk.



A válaszadók háromnegyede vesz valamilyen szépségápolási terméket ajándékba. A felmérésben résztvevők 69 százaléka könyvet is ajándékoz, 60 százalékuknak pedig gyerekjáték, legó is kerül a virtuális vagy bolti kosarába. A top 5 ajándéktípusba az elektronikai cikkek kerültek még be, a válaszadók 59 százaléka tervezi, hogy ajándékoz kütyüt idén. A kutatás arra is kitért, hogy a vásárláskor milyen szempontokat vesznek figyelembe a felhasználók. A válaszadók többsége összehasonlítja a hasonló termékek ár-érték arányát.