Zöld szigetté változik a Rózsakert, szuvenírboltot csinálnak az egykori Papucsból

Jelentős fejlesztések

A Pécsi Egyházmegye számos beruházást indított a közelmúltban. Mint arról lapunkban is beszámoltunk, már javában zajlik a munka a Szent Mór Iskolaközpontban, amely új óvodai épülettel és tornateremmel bővül, illetve átépítik a Székesegyház előtt lévő Dóm teret is. Utóbbi helyen többek közt cserélik a burkolatot, valamint padokat is elhelyeznek.