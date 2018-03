Zeneterápiás foglalkozásokat tartanak a gyermekeknek

A Kerek Világ Alapítványba súlyosan, halmozottan sérült, értelmileg vagy tanulásban akadályozott, autizmussal élő, valamint pszichés fejlődési zavarral küzdő gyerekek járnak.



Sokuknak közülük jóval korlátozottabb lehetőségeik vannak és lesznek az életben, mint egészséges társaiknak, de attól ők még ugyanolyan értékes, egyedi, csodálatos gyerekek, akik játékra, örömre, megértésre, feltétel nélküli szeretetre vágynak.



A MOL által 12 éve támogatott zeneterápiás foglalkozások ehhez nyújtanak hathatós segítséget. A hallgatott zene által keltett érzelmekkel való munka, valamint a közös aktív zenélés örömforrás a számukra. De nem csak az!



A valami okból beszélni nem tudó gyermekek számára a nonverbális terápiák - legyen az közös muzsikálás, valamilyen képzőművészeti technikával készült alkotás, vagy „néma szerepjáték" - nyújtanak lehetőséget arra, hogy „elmeséljék" ami éppen foglalkoztatja őket.



A beszélni tudó gyerekek számára is fontosak a művészetterápia adta lehetőségek, hiszen sokszor maguk sem tudják még megfogalmazni a bennük zajló folyamatokat. Természetesen itt a problémák, kérdések felszínre kerülése után beszélgetés is következik.



A mi gyermekeink életében is ugyanannyi megoldandó feladat, bonyodalom van, mint a felnőttekében. Sajátos helyzetükből adódóan sokuknak szüksége van segítségre ahhoz, hogy valós önismeretük alakuljon ki, s ehhez kapcsolódóan reális célokat tűzzenek maguk elé. A terápiás alkalmak során van módunk javítani kudarctűrő, kommunikációs, kreativitási és empátiás képességüket, tanítunk nekik konfliktuskezelő és imaginációs technikákat.



A zeneterápiás alkalmak is hozzásegítik az alapítványi gyerekeket ahhoz, hogy önbizalommal teli, ép lelkű, a társadalomba beilleszkedni tudó felnőttek lehessenek.