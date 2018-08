Zárkózott, visszahúzódó gyermekeken is segít a pécsi ovikutya - Világszám is lehetne!

Nagy sikere van az ovisok, a szülők és a munkatársak körében Bundinak, aki sokat segít az egyik pécsi óvodában a dolgozóknak és a gyerekeknek egyaránt. Öltözteti, altatja, játszik a kicsikkel, s olyan problémákat old meg csettintésre, amiket egy óvónő is csak idővel tud. Gazdája, Kontrecz Brigitta mesélt lapunknak az ovikutya mindennapjairól.



Bundi egy fajtatiszta, kétéves havanese kutyus. Kiskorában került Kontrecz Brigittához, aki Pécsett, a SmartKid Center elnevezésű óvodában dolgozik. Brigitta hamar észrevette a kutyuson, hogy igazi gyermekbarát, s rendkívül kedvesen viselkedik kisfiával.

Kutyaiskolába is jártak, s az oktatók is látták, hogy kivételes kutya. Ott tanácsolták először a gazdinak, hogy érdemes lenne gyerekek közé vinni Bundit. Engedelmességi és ügyességi vizsgát is tett, rengeteg trükköt tud. Terápiás képesítése nincs, így Brigitta úgy döntött, magával viszi az óvodába, hogy ott segítsen a gyerekeknek. A kutyust hamar megszerették az ovisok , így Bundi hivatalosan is ovikutya lett.

Brigitta elmondta, míg Bundi nem volt, sok gyerek sírt, miután a szülők otthagyták őket. Mára a múlté a sok krokodilkönnycsepp, a gyerekek inkább maradnának estig. Bundi kétnaponta tevékenykedik az oviban, s végigkíséri a gyerekek napját. Alszik, játszik velük. Most a színeket tanulja, a tárgyakat már ismeri. Szívesen odaviszi a cipőket, ruhákat, s gondosan végignézi, ahogy mindenki felöltözik. A gyerekek pedig mindig félreraknak nekik egy kis husit az ebédből, hogy meghálálják kedvességét.

A kutya sokat segít azokon is, akik zárkózottabbak, visszahúzódóbbak. Egy idő után ezek a gyerekek is nyíltabban és barátságosabban viselkednek, megtanulnak gondoskodni az állatról, s társaikkal is könnyebben jönnek ki. Volt olyan gyermek, aki a kutya segítségével kezdett beszélni. Háromévesen érkezett az oviba, s egy szót sem szólt. Miután elegendő időt töltött el a kutyával, mintha kicserélték volna.