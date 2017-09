Zajlik az élet a fiatal pécsi karmesternél, a Márk Tamás-díj után érkezik második gyermeke is

Szeptemberben tüntette ki a város Erdélyi Dániel pécsi karmestert a Márk Tamás-díjjal, aki nem csak az elismeréseknek örülhet idén.

- Hogyan kezdődött a karrierje?

- Zenészcsaládban nőttem fel, édesapám és édesanyám is a Pannon Filharmonikusok zeneművészei. Kiskorom óta zongorázom, illetve billentyűs hangszereken játszom, a Zeneakadémián orgonálni is tanultam. A vezénylés iránti elkötelezettség is megmutatkozott gyermekkoromban, már ekkor láthatott a közönség édesapám mellett vezényelni.

- Hol dolgozik jelenleg?

- A Magyar Állami Operaházban, zenei asszisztensként és karmesterként.

- Ezek szerint most Budapesten él?

- Igen, a családommal már három éve a fővárosban élünk, amikor tehetjük, haza jövünk, hiszen Pécs is nagyon fontos az életünkben. Feleségemmel és kétéves kisfiammal élünk együtt, novemberben pedig érkezik a második gyermekünk.

- Eddig hány díjjal, illetve kitüntetéssel gazdagodott?

- 2011-ben a Fiatal Karvezetők Országos Versenyén Bachelor kategóriában nyertem első díjat, valamint különdíjat a VI. Fiatal Karvezetők Nemzetközi Versenyén. 2012-ben közönségdíjat és első díjat kaptam a Lantos Rezső Karvezető Versenyen, és ösztöndíjat nyertem a dél-koreai Keimyung Egyetem Alapítványtól. 2016-ban a magyar fiatal tehetségek legnagyobb szakmai elismerésében részesültem, Junior Prima díjjal tüntettek ki. Idén májusban az amerikai Forbes magazin a „30 sikeres magyar 30 év alatt" listájára választottak, ami szintén nagy megtiszteltetés volt számomra. Szeptemberben a karmesterség, karvezetés és előadó művészet területén elért országos és nemzetközi eredményeim elismeréseként a Márk Tamás-díj kitüntetést adományozta nekem a város.

- Szabadidejében mit csinál?

- Amikor időm engedi, akkor a Magyar Labdarúgó Szövetség budapesti igazgatóságának játékvezetőjeként tevékenykedem. Azért kezdtem el a játékvezetéssel is foglalkozni, mert nagyon szeretem a focit, illetve édesapám is elvégezte a játékvezető tanfolyamot, s elkísértem Őt egy pár meccsre. Megtetszett nekem is, így pár évre rá elvégeztem én is a tanfolyamot.

- A jövőre nézve mik a tervei?

- Hosszútávú terveim, hogy Budapesten az Operaházban minél több előadást vezényeljek, utazó karmesterként pedig további zenekarokhoz, színházakhoz szeretnék eljutni. Október 17-én Pécsett is láthat a közönség, a Mecsek Kórus jubileumi koncertjén dirigálok majd. Illetve a Solti nemzetközi karmesterversenyen is részt veszek, melynek második és harmadik fordulója ugyancsak Pécsett lesz. Abban bízom, hogy ekkor is találkozhat majd velem a pécsi közönség.