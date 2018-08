Villám csapott egy házba, még a konyhai szemetes is kigyulladt - elkapta a vihar Baranyát

A meteorológiai előrejelzéseknek megfelelően tegnap délután Baranya megyét is érintette az országon átvonuló zivatarrendszer. A viharos erejű szél, heves zivatar, és a villámlás a megye tűzoltóinak is munkát adott.

Kővágószőlősön egy családi házba csapott a villám, aminek következtében károsodott a ház villamos- és gázhálózata is. A villámcsapás következtében a konyhában lévő gáztűzhely mögött lévő flexibilis cső meggyulladt, és az alatta lévő műanyag szemeteskukát is meggyújtotta. A falban lévő vezetékek, konnektorok, illetve a kötődobozok is megégtek.

A tüzet a házban lakóknak sikerült eloltaniuk. A pécsi hivatásos tűzoltók, valamint a gáz- és áramszolgáltató szakemberei érkeztek a helyszínre. A tűzoltók átvizsgálták a házat, a szolgáltató szakemberei pedig kiiktatták a villamoshálózat hibás részeit, a gázhálózatot pedig kiszakaszolták. Az eset kapcsán személyi sérülés nem történt, lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség.

Szigetváron a Kodály Zoltán utcában egy hozzávetőlegesen 15 méter magas fenyőfa 5 méteres csúcsa letört és egy melléképületre zuhant. A szigetvári hivatásos tűzoltók a fát motorfűrész és dugólétra segítségével ledarabolták, és a tetőről eltávolították. Az eset során személyi sérülés nem történt, azonban a tető megrongálódott, amit az egység befóliázott.

Pécsen az Üszögi kiserdőben egy 25 méter magas fa ága letörött és felfeküdt az elektromos vezetéken. Az egység a faágat motoros láncfűrész segítségével eltávolította. Kár nem keletkezett, személyi sérülés nem történt, az áramellátásban fennakadás nem volt.

Mohácson a Jókai utcában a vihar letépett egy magasban felfüggesztett adatkábelt, ami a járművekre lógott. A kábelt a tűzoltók félrehúzták. A helyszínen parkoló járművekben kár nem keletkezett.

Mohácson a Felső-Dunasor utcában egy 10 méteres akácfa vastag ágai letörtek, ami leszakított egy villanyvezetéket, és ezzel akadályozta és veszélyeztette a gépjármű forgalmat. A villanyvezeték feszültség-mentesítését az áramszolgáltató szakemberei végezték el. A faágak félpályán elzárták az utat, ezért a mohácsi tűzoltók láncfűrész segítségével ezeket eltávolították. Az eset kapcsán személyi sérülés nem történt.

Mohácson az Ady Endre utcában található parkolóban egy hozzávetőlegesen 15 méter magas fa törzse kettétört, és rádőlt a közelében parkoló személyautóra, valamint egy családi házat körülvevő kerítésre. A személygépkocsin kisebb karcolások keletkeztek, a családi ház drótkerítésének egy eleme megrogyott. A leszakadt fát az egység láncfűrész segítségével eltávolította. Az eset kapcsán személyi sérülés nem történt.