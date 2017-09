Vigyázzunk, nehogy elázzunk: durva eső zúdul a megyére

A sok eső miatt két nyugat-dunántúli megyére másodfokú, további tíz megyére, köztük Baranyára és Budapestre elsőfokú figyelmeztetést adott ki vasárnapra az Országos Meteorológiai Szolgálat.



Az MTI-hez szombat este eljuttatott veszélyjelzésben azt írták: hajnalig elsősorban a Dunántúlon alakulhat ki helyenként zivatar.



Vasárnap délutánig több hullámban várható nyugat felől csapadék. A Dunántúlon és a középső országrész egyes megyéiben általában 20 milliméter feletti, a Dunántúl középső megyéiben 30 milliméter feletti csapadék is hullhat.



A sok eső veszélye miatt Komárom-Esztergom és Veszprém megyére adtak ki másodfokú figyelmeztetést. Budapestre és Pest megyére, továbbá Baranya, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Heves, Nógrád, Somogy, Tolna, Vas, Zala megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.



Békés, Csongrád és Hajdú-Bihar megyére az erős szél miatt adtak ki elsőfokú figyelmeztetést. Vasárnap a déli, délutáni órákban délkeleten, keleten helyenként viharos széllökések is lehetnek. A középső, keleti országrészben helyenként - akár heves kísérőjelenségekkel - zivatar is kialakulhat. Az előrejelzés szerint a legalacsonyabb hőmérséklet 11-18 Celsius-fok között valószínű. A nappali maximumok a Miskolc-Baja vonaltól nyugatra 14-20, keletre 21-29 fok között alakulnak.