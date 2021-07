Vigyázat, pécsiek! Egy BMW-ből figyelhetik a betörők, hogy ki hagyja üresen a házát

Az elmúlt időszakban több bűnözői kört is felszámoltak a rendőrök Pécsett, ennek köszönhetően a városban nyaranta nem emelkedik a betörések száma. Úgy tűnik azonban, újabb banda tűnt fel, akik az üresen hagyott házakra vadásznak. Nemrég az Endresz György utcában várakozott egy BMW, amelyből távcsővel figyelték az ingatlanokat, de az autó Pécs több helyszínén is felbukkant.



Egy sötétített üvegű BMW tűnt fel a napokban a pécsi Endresz György utcában, amelyből egy távcsővel figyelték a házakat. Az eset szemtanúja a közösségi oldalon arról írt, a gyanús alakok minden bizonnyal azt nézték, hogy mikor maradnak üresen az ingatlanok. A jármű ismert a zsaruk előtt, hiszen - a bejegyzés alapján - a város más pontjairól is hívták már a rendőrséget emiatt.

Megkeresésünkre a megyei főkapitányságon arról adtak tájékoztatást, az Endresz György utcai esetről kaptak bejelentést, a megadott címet és annak környékét a járőrök leellenőrizték. Jogsértést, azon belül betörést azonban nem tapasztaltak.

Az időseknél is próbálkoznak Trükkös betörők járják a ledinai városrészt és annak környékét, akik azzal az indokkal csöngetnek be főként az idősekhez, hogy porcelánokat vennének. Amíg az egyik férfi szóval tartja az ott élőt, a másik megpróbál bejutni az ingatlanba. Érdemes ilyen esetben elővigyázatosnak és bizalmatlannak lenni, és természetesen értesíteni a rendőrséget.

A nyár általában jó időszaknak számít a betörők számára, hiszen sokan akár több hétre is elutaznak, felügyelet nélkül hagyva a házakat, lakásokat. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság kérdésünkre azt közölte, a tapasztalatok alapján Pécsett nem jellemző, hogy ilyenkor megnövekedne a betörések száma. Hozzátették, ez köszönhető annak is, hogy az elmúlt években több bűnözői kört is sikerült eljárás alá vonni.



Mindenesetre érdemes megfogadni a zsaruk tanácsait, és minden lehetséges óvintézkedést megtenni a betörések megelőzése érdekében. Egyértelmű, hogy az ajtókat és a többi nyílászárót alaposan be kell zárni, nem jó ötlet sok készpénzt tárolni otthon, ellenben nagyon is hasznos lehet, ha az elutazók megkérik a szomszédokat, hogy figyeljenek az ingatlanra. A különféle mechanikus és elektromos védelmi eszközök is kiváló szolgálatot tehetnek, mint például a hevederzár, a nyitás- és mozgásérzékelők vagy a biztonsági kamerák.



Képünk illusztráció.