Vígoperát láthatnak három felvonásban az érdeklődők

Az előadást április harmadikán láthatják az érdeklődők a Pécsi Nemzeti Színházban, este hét órától.



"Eisenstein polgári otthonának békéje ma este a feje tetején áll. A férj épp a bíróságon, mert felpofozott valakit..., közben feltűnik a feleség régi udvarlója, Alfréd, az énekes.... Adél, a házvezetőnő pedig meghívást kap egy pajzán bálba Orlovszky herceghez. A hab a tortán a Denevérnek gúnyolt Falke érkezése: ő is Orlovszkyhoz készül, és magával vinné régi barátját, Eisensteint. Döntenek: börtön helyett előbb a bál, s csak hajnalban vonul be a zárkába. Rosalinda elengedi Adélt is a kitalált „beteg nagynénihez", hogy egyedül maradhasson Alfréddal, de betoppan Frank, a fogházigazgató, hogy elvigye Eisensteint. Mivel Alfrédról hiszi, hogy ő a férj, magával viszi az ártatlan énekművészt. Megjelenik a bálban Adél, főnökasszonya ruhájában, majd Eisenstein francia márkiként, betoppan Frank, a börtönigazgató ugyancsak francia nemesnek álcázva magát, majd egy titokzatos magyar grófné is, aki nem más, mint az álruhás, álarcos feleség, Rosalinda. Az este egyre kaotikusabbá válik, mígnem eljön a hajnal, és Eisenstein elindul elfoglalni celláját. A börtönben, ahol az enyhén ittas börtönőr, Frosch próbálja fegyelmezni a magából kikelt Alfrédot, a bál vendégei újra összetalálkoznak és kiderül, hogy mindez a „Denevér bosszúja" volt, és mindenért a pezsgő okolható..."

Ajánló:

„Ez a mű úgy lopja be az ember szívébe magát, ahogy egy Strauss keringő. Finoman, kedvesen, dallamosan, szórakoztatóan, mégis egy olyan korszak hamisítatlan stílusjegyeit hordozva, melynek a bölcsője a számomra oly kedves Bécs. Szívből ajánlom."

Horváth Zsolt, igazgató, Pannon Filharmonikusok

A produkció létrejöttét a Nemzeti Kulturális Alap támogatja.



Írta: Ifj. Johann Strauss

Közreműködik a Pannon Filharmonikusok