Veretlen maradt Baranya válogatottja a régiós torna első napján

Veretlenül zárta válogatottunk a Területi Amatőr Válogatottak Országos Torna Közép - és Délnyugat - Magyarországi Regionális csoportjának első napját.

Fejér - Baranya 0:2 (0:0)

Összeállítás: Barabás, Hetényi (Kiss-Tóh), Policsek, Sziládi, Fekete, Tar, Lehota, Sőrés (Kiss K), Menyhei (Horváth D) Babai (Tavali), Bodor (Nagy Zs)

Gólszerzők: Sőrés, Nagy Zs,

Baranya - Budapest 1:1 (0:0)

Összeállítás: Pölöskei, Kiss-Tóth, Károly, Lehota, Fröhlich, Tar, Nagy Zs, Kiss K, Horváth D, Tavali (Sőrés), Rázsics (Fekete)

Gólszerző: Rázsics

Válogattunkra ma, vasárnap újabb két mérkőzés vár.