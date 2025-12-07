Veretlen maradt Baranya válogatottja a régiós torna első napján
2025. december 07. vasárnap 09:24
Veretlenül zárta válogatottunk a Területi Amatőr Válogatottak Országos Torna Közép - és Délnyugat - Magyarországi Regionális csoportjának első napját.
Fejér - Baranya 0:2 (0:0)
Összeállítás: Barabás, Hetényi (Kiss-Tóh), Policsek, Sziládi, Fekete, Tar, Lehota, Sőrés (Kiss K), Menyhei (Horváth D) Babai (Tavali), Bodor (Nagy Zs)
Gólszerzők: Sőrés, Nagy Zs,
Baranya - Budapest 1:1 (0:0)
Összeállítás: Pölöskei, Kiss-Tóth, Károly, Lehota, Fröhlich, Tar, Nagy Zs, Kiss K, Horváth D, Tavali (Sőrés), Rázsics (Fekete)
Gólszerző: Rázsics
Válogattunkra ma, vasárnap újabb két mérkőzés vár.
Forrás: BMLSZ
