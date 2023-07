Végre rendőrlámpa irányíthatja a forgalmat a hírhedt nagyárpádi kereszteződésnél

Sebességkorlátozás, előzési tilalom

Korábban a Magyar Közút és a pécsi önkormányzat is számos forgalomtechnikai beavatkozást tett a balesetek megelőzése érdekében. Így az 57-es főúton többek közt sebességkorlátozást és előzési tilalmat vezettek be, továbbá sárgán villogó fényjelző készülék is kikerült a szakaszra. A városi kezelésbe tartozó Kemény Zsigmond utcai ágon - Pécs felé - 30 km/óra a megengedett legnagyobb sebesség, valamint kitiltották a tehergépjárműveket.