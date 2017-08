Vasárnap zárul a második Bőköz Fesztivál az Ormánságban

Száztíz programmal várta látogatóit vásárnapig a második Bőköz Fesztivál a dél-baranyai Ormánságban.



A kezdeményezés az ormánsági tájegység kulturális értékeire, építészeti kincseire, népművészetére és gasztronómiájára hívja fel a figyelmet. A fesztiválnak alapvetően Kémes, Szaporca és Tésenfa települések adnak otthont, de három kistelepülésen - Kóróson, Drávacsepelyen és Drávacsehiben - is lesz egy-egy komolyzenei koncert.



A szervezők különleges helyszíneken - köztük a szaporcai Ős-Dráva Látogatóközpontban is - várják a fesztiválra kilátogatókat. Az idei díszvendég az Ormánság szülötte, a decemberben 70. életévébe lépő Szatyor Győző szobrászművész, akinek három kiállítása is nyílik a fesztiválon.



A rendezvényeken fellép többek között Varnus Xavér, a Boban Markovic Orkestar, a Besh o'droM, Szirtes Edina Mókus, a Kaláka, a Hagyományok Háza és Pápai Joci zenekarával.



Fiatal dzsesszzenészek szekérrel várják a közönséget, a fővárosi Nemzeti Színház ifjú művészei - Vidnyánszky Attila rendezésében - a szaporcai Hétöles tónál adják elő a János vitézt, Érdi Tamás zongoraművész pedig koncertet ad.



Kiállítással és folyamatos vetítéssel jelentkezik Szaporcán a Cseh Tamás Archívum, a gyerekek szórakoztatásáról bábszínház, játszóudvar gondoskodik.