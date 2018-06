Változik a vízmérők leolvasási rendje, évente csak egyszer érkezik a leolvasó

Júliustól folyamatos átállással változik a vízmérő leolvasás megszokott gyakorisága a Tettye Forrásház Zrt. szolgáltatási területén. A korábbi két alkalom helyett ezentúl évente csak egyszer érkeznek a szakemberek, hogy rögzítsék a hideg vizes mérők állását.

Az aktuális leolvasási időszakot nyomon követhetjük a vízdíjszámlánkon (Következő mérőleolvasás várható időpontja rovat) és a Tettye weboldalán (www.tettyeforrashaz.hu/leolvasas ), emellett társasházak esetében a szolgáltató plakátokon jelzi, mikor várható a szakemberük. Érdemes megadni az e-mailcímünket a társaságnak, akkor a mérőleolvasás előtt e-mailben is értesítenek az időpontról.

Amennyiben a leolvasó nem jár sikerrel, később megismétli a leolvasást. Az új időpontról értesítőt hagy a helyszínen, de arra is lehetőségünk van, hogy egyeztessünk a szakemberrel: kérhetjük, hogy a számunkra lehető legalkalmasabb időpontban (akár este) jöjjön.



A számlákat ugyanúgy kapjuk kézhez, ahogy eddig, a leolvasás ritkulásával azonban elszámoló számlából is csak egy lesz, a többi kéthavi időszakra szóló, átlagfogyasztást tartalmazó részszámla.

Részletes tájékoztató a változásról: www.tettyeforrashaz.hu/leolvasas

Most akkor melyik hónapban jön a leolvasó?



A leolvasó 2018 júliusától évente egyszer rögzíti a vízmérők állását, az eddig megszokott két hónap közül az egyikben érkezik. Ahol idén az első félévben már járt a Tettye szakembere és 2018. második felében újra felkeresi a felhasználási helyet, ott a későbbi időpont lesz a leolvasás fix időszaka, jövőre már csak abban a hónapban kopogtat.

Kötelező az évi leolvasás - mi történik, ha nem valósul meg?



A lehető legpontosabb elszámolás érdekében az évi egyszeri leolvasás, ellenőrzés megvalósulása nemcsak érdeke, de jogszabályban előírt kötelezettsége is a felhasználónak és a szolgáltatónak - hívja fel a figyelmet a Tettye Forrásház Zrt. Az 58/2013 (II. 27.) Kormányrendelet értelmében az ügyfél köteles a szolgáltatóval együttműködni, a bejutást biztosítani, hogy létrejöjjön a leolvasás.

Ennek ellenére évente kb. minden 7. lakásba nem jutnak be a leolvasók. Ha a pótleolvasás és az időpontegyeztetési lehetőség ellenére is zárva marad az ajtó, vagy nem hozzáférhető a mérő, akkor a társaság becsült számlát állít ki a háztartás előző évi átlagfogyasztása alapján, valamint kötbért érvényesít. Azzal ugyanis, hogy a felhasználó nem biztosítja a vízmérőhöz való hozzáférést, szerződésszegést követ el, ami lakossági ügyfél esetében 3.000, nem lakossági felhasználónál 5.000 forint kötbér következménnyel jár.

Ne dőljön be a trükkös tolvajoknak!



A leolvasók feladata a vízmérők adatainak rögzítése, állapotuk ellenőrzése, semmilyen esetben nem kérnek és vehetnek át pénzt a helyszínen! Előfordul, hogy illetéktelenek a Tettye nevével visszaélve, magukat leolvasónak kiadva, vagy vízminőség-vizsgálatra hivatkozva próbálnak a lakásokba bejutni. Amennyiben bizonytalan, hogy a Tettye Forrásház szakembere kereste fel, hívja ügyfélszolgálatukat a 72/421-700-as számon, ügyintézőik készséggel azonosítják az egyedi azonosítóval is ellátott igazolvánnyal rendelkező leolvasót.