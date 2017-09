Változatos évadra készül a Pécsi Harmadik Színház, két saját bemutatóval is készülnek

Kortárs dráma, zenés játék, magyarországi és határon túli magyar vendégprodukciók is szerepelnek a Pécsi Harmadik Színház 2017/2018-as évadjának műsorán - közölte az MTI-vel a teátrum, amely két saját bemutatóval készül az idényre.

A tájékoztatás szerint Schwajda György A szent család című komédiáját és Visky András Júlia - párbeszéd a szerelemről elnevezésű darabját viszik színre Vincze János színházigazgató rendezésében.

Bartis Attila Rendezés című produkcióját a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata hozza el Pécsre - áll az összefoglalóban, amely utóbbi évek egyik legjelentősebb színházi eseményének nevezte a határon túli előadást.A veszprémi Pannon Várszínház A bunkerrajzolóval; Mucsi Zoltán és Scherer Péter az EztRád című "zenés alternatív társadalomkritikával", Szűcs Nelli pedig a huszadik század egyik legnagyobb magyar színésznőjének, Fedák Sárinak emléket állító estjével vendégszerepel az uránvárosi színházban - részletezték.Az összegzés kitért arra is, hogy az évadban is repertoáron marad Székely Csaba komédiája, a Bányavirág, illetve Parti Nagy Lajos és Darvas Ferenc zenés huszerettje, az Ibusár-megállóhely.Ismét láthatja a közönség Örkény István klasszikusát, a Kulcskeresőket, Görgey Gábor Komámasszony, hol a stukker? című korai abszurdját, illetve a 2016-os Pécsi Országos Színházi Találkozón (POSZT) két díjjal jutalmazott Piszkavas című Martin McDonagh-darabot.Műsoron marad még Émile Ajar Előttem az élet című regényének színpadi adaptációja is - írták.A gyermekeknek - mint közölték - óvodás kortól a kisiskolás korosztályig kínálnak előadásokat, köztük a Csibész Csabi című interaktív koncertmesét, amelyet országszerte több helyen is játszik a Pécsi Harmadik Színház művészgárdája.A zenés vígjátékokról szólva közölték: a Moravetz Levente és Horváth Krisztián alkotta szerzőpáros A világ teremtődése és az Örömlányok végnapjai című produkcióit állítják színpadra az Egy életem, két halálom című krimibohózat mellett.