Űrkalandos hétvégével vár a Planetárium

1957. október 4-e világtörténelmi dátum. Ekkor lőtték fel a világűrbe az első ember alkotta objektumot, a Szputnyik-1 műholdat, így ezt a dátumot tekintjük az űrkorszak kezdetének.

2017. október 6-8. között a Zsolnay Negyed Planetáriuma a 60 éves évfordulóhoz kapcsolódóan tematikus hétvégével várja a kicsiket és nagyokat, ahol több mint 20, az űrkutatással és a csillagászattal kapcsolatos programon vehetnek részt.

A hétvége során láthatók lesznek a legnépszerűbb planetáriumi bemutatók, amelyek közül A világűr felfedezése című előadás kifejezetten az űrkutatás történetét, eredményeit, érdekességeit mutatja be. A legkisebbeket új előadás várja a Planetáriumban, Mesék az űrhajókról címmel.

Dr. Pirkhoffer Ervin előadásában hallható lesz a Csillagászati Hét egyik legsikeresebb előadása, melynek címe: Sci-fi vagy valóság - mit higgyünk el a hollywoodi filmekből? Az előadáson górcső alá kerülnek többek között az Armageddon, a Csillagok között, a Mentőexpedíció és a Star Wars ismert jelenetei.

Az űrkalandos hétvégén az interaktivitás is nagy szerepet kap. Derült idő esetén az érdeklődők ingyenesen részt vehetnek a Csillagteraszon zajló esti távcsöves bemutatón, ahol a nemzetközi űrállomást is megpillanthatják. A Látogatóközpont előtti biztonságos napfoltmegfigyelésen

távcsővel megtekinthető a Nap felszíne. Szombaton a Látogatóközpontban Legyél Te is kiscsillagász! címmel tartanak ingyenes foglalkozást a 6-12 éves korosztálynak a csillagászat és az űrkutatás témájában, ahol a gyerekek igazi űrhajós sisakot is felpróbálhatnak.

A Varázsóra programsorozat ezúttal Földöntúli kísérletekkel jelentkezik, amely során a légkörön

kívüli viszonyok és a súlytalanság állapotának témájában vizsgálódnak a résztvevők, sőt, megfejtik a jedi lovagok kardjainak titkát is.

Október 4-e az Állatok világnapja is, így ebből az alkalomból a Pécs Környéki Állatmentő Alapítvány

állatsimogatója színesíti a hétvégét.

A programsorozat bármely napján két jegyköteles program látogatása esetén 15% kedvezmény jár

a jegyárból!

Akiket magával ragadott a csillagászat, azok számára különösen ajánlott a Zsolnay Negyed Planetáriumában zajló Csillagászati szakkör. A szerdánként 17 órakor jelentkező szakkörhöz a 8-14 éves érdeklődők a tanév során bármikor csatlakozhatnak.

További információ: http://www.pecsprogram.hu/program/60_eve_a_vilagurben_