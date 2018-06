Újra tündököl a Zsolnay Fényfesztivál, elképesztő ragyogással várják a látogatókat

A napfelkelte fényerejét megközelítő ragyogás várja a Pécsre érkezőket a Zsolnay Fényfesztiválon, június 28. és július 1. között. Az ország első fényfesztiváljának káprázatos fényfestett alkotásai itthon egyedülállók, a programkavalkádot pedig nemzetközi fellépők utcai attrakciói és koncertjei gazdagítják.



Ebben a négy napban mindent beragyog a fény, amit alátámaszt az is, hogy idén több mint 2,5 millió lumen fényerő lesz jelen a fesztiválon, ami megegyezik egy akkora világítótorony fényerejével, amely Franciaország partjairól képes átvilágítani Anglia kikötőibe.

Az eseményt bemutató sajtótájékoztatón dr. Hoppál Péter, Pécs országgyűlési képviselője elmondta: Az elmúlt évtizedben több szóösszetétel született arról, hogy Pécs mi mindennek a városa, és a fesztivál felerősítette azt a tényt, amely szerint Pécs a fény városa is. Örömét fejezte ki azt illetően, hogy Pécs egy 21. századi, új nézőpontokat felvonultató fesztivállal erősödhetett.

A Fény útja 25 állomásán a fényművészet különböző ágaival találkozhatnak a belvárosban korzózók: statikus, mozgó és interaktívan irányítható alkotások öltöztetik új ruhába az épületeket, valamint fényszőnyegen is sétálhatnak a járókelők. Még repülőgépekről is látható a Kiégő Izzók óriási világító pixelbogara, a fesztivál totemállata. Vicsek Viktor, világhírű magyar fényművész újra saját alkotással jelentkezik.

Dr. Őri László, Pécs alpolgármestere elmondta: a Zsolnay Fényfesztivál méltó büszkesége Pécsnek, hiszen a történelmi belváros öröksége eddig soha nem látott módon csodálható meg, így egyaránt kínál élményt a helyieknek és a turistáknak. Kiemelte: a fesztivál egyik célja a pécsi értékek megmutatása azáltal, hogy a belvárosi épületeken 12.000 négyzetméternyi felületen láható fényfestés, miközben a fesztivál keretében több mint 30 helyszínen közel 100 program zajlik.

- Nagyot álmodtunk és fényes sikert arattunk - vélekedett a Zsolnay Light Art Fényfestőversenyről Vincze Balázs, a Zsolnay Örökségkezelő NKft. ügyvezetője. A nemzetközi verseny a fesztivál központi attrakciója, amely során a Székesegyház monumentális homlokzata elevenedik meg a háromdimenziós, mozgó fényalkotások révén. Az élmény fokozása érdekében idén tovább bővül a vetített felület mérete, így nemcsak a bazilika oldalhajója, a tornyok, és a tető, hanem már a hátsó tornyok is a látvány részét képezik. Az előválogatás befejeződött, a versenybe került tíz alkotás közül három magyar, de láthatunk mexikói, spanyol, francia és ukrán alkotásokat is. A verseny zsűrizését egy öttagú nemzetközi bizottság látja el és idén is lesz közönségdíj.

Újdonság a fesztivál életében, hogy az utcaművészetek alkotóit is versenyre hívta a ZsÖK, amelyre utcaszínházi és utcai cirkuszi előadással lehetett jelentkezni. Az előválogatás már itt is befejeződött, a legjobb 5 produkció (spanyol, francia, két argentin és egy magyar) fog versengeni a 3000 eurós fődíjért. A verseny a Magyar Zsonglőr Egyesülettel karöltve kerül megszervezésre, az ő jelenlétüknek köszönhetően idén is Pécs ad otthont a Magyar Zsonglőrtalálkozónak a Zsolnay Fényfesztivál ideje alatt. Ennek kiemelt eseménye a Gálaműsor, amelyen Európa számos országából érkező artisták és zsonglőrök varázsolják el a nézőket.

Nappali programokat is kínál a rendezvény, visszatér a tavaly hatalmas sikerrel debütált Fénybütykölde, ahol mindenki maga készíthet világító ékszereket és emléktárgyakat. Az Inspirál Zsonglőr és Cirkuszi Játszóházban kicsik és nagyok is próbára tehetik ügyességüket, a Varázsóra látványos fizikai bemutatóján pedig fénnyel történő varázslatos kísérletek láthatók. Bizonyára nagy feltűnést fog kelteni a spanyol Rodafino „guruló színpada" is, ez egy óriási muzsikáló kerék, amely „potrohában" öt kiváló művészt szállítva közlekedik az utcákon.

A fesztivál zenei palettáját a világ minden tájáról érkező előadók színesítik: a japán Yuki Koshimoto a hangdrum nevű hangszer egyik legismertebb előadója, aki duóban lép fel az ambient művész, Maoom társaságában. Indiából érkezik a Thaalavattam ütőhangszeres projekt, míg a Rumbo Tumba az argentin Facundo Salgado elektroakusztikus zenei projektje, amelyben az előadó Dél-Amerika különböző részeiről származó ritmusokkal és hangzásvilággal kísérletezik, olyan urbánus zenei stílusokkal vegyítve, mint a dub, a hip hop és a house. A fesztivál egyik legnagyobb zenei durranása a katalán, 14 fős, kirobbanó energiával játszó dobos együttes, a Sound de Secá. A hazai kedvencek sem hiányozhatnak, itt lesz többek között Beck Zoltán (30y), aki Gyermeknek bátor címmel tart szerzői estet.

Az ingyenes fesztiválon aki még több élményre vágyik, azt várja a Fény Útja Extra, amelynek kiemelt helyszínei egy 1500 Ft-os karszalag megvásárlásával korlátlanul látogathatók. A karszalagot érdemes előzetesen megváltani: www.zsolnayfenyfesztival.hu/informacio