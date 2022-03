Újra járnak majd közvetlen vonatok áprilistól Pécs és Mohács között

Változik a vasúti menetrend a Pécs-Villány-Mohács viszonylatban. A járványügyi helyzet miatt 2020 nyara óta lényegében csak pótlóbuszok járnak Villány és Mohács között, április 3-tól azonban a reggeli és a délutáni ingázáshoz végre újra közvetlen vonatok indulnak a Duna-parti városból a megyeszékhelyre és vissza. A Baranyai Vicinálisokért Egyesület felhívta a figyelmet, hogy a budapesti InterCity vonatokra is csatlakozni fognak a mohácsi járatok.



Az utasok és a vasútbarátok egy része 2020 nyarán attól tartott, hogy a járványhelyzetre hivatkozva bevezetett menetrend a Villány-Mohács szakasz bezárását eredményezheti. Úgy tűnik, a félelmek alaptalanok voltak: a pótlóbuszok ugyan nem tűnnek el, de lényegesen több vonat jár majd a két település között, sőt közvetlen pécsi járatok indulnak április 3-tól.

A megyei vasútvonalak, és így természetesen a 66-os jelzésű Villány-Mohács szakasz érdekében is tevékenykedő Baranyai Vicinálisokért Egyesülettől megtudtuk, a reggeli ingázáshoz Mohácsról közvetlen vonatok indulnak Pécsre, míg visszafelé a délutáni órákban a megyeszékhely felől érhetők el átszállás nélküli járatok.



A civil szervezet alelnöke, Szarvas-Hierholcz Márk lapunknak úgy nyilatkozott, minden bizonnyal magas kihasználtsággal közlekednek majd a vonatok, várhatóan viszonylag sokan választják majd a munkába járáshoz ezt a közlekedési módot. Hozzátette, a tapasztalatok szerint igény mutatkozik a vasútra Baranya ezen részén is.



Az egyesület felkereste Hargitai Jánost, a térség kereszténydemokrata országgyűlési képviselőjét is, aki - mint Szarvas-Hierholcz Márk fogalmazott - „teljes mértékben támogatja a helyi érdekeket, és ezáltal a vasúti közlekedést is".



A mohácsiak, illetve a vasútvonalhoz közel élők számára nemcsak a pécsi eljutás lesz könnyebb, hanem a Budapestre való közlekedés is, a vonatoknak ugyanis csatlakozásuk lesz a fővárosba tartó InterCity járatokra.

Az április 3-tól érvényes új menetrend elérhető, illetve hamarosan az elvira.hu oldalon és a MÁV applikációban szintén láthatók lesznek a közvetlen járatok.