Újra járják az országot a Google Street View autói, a pécsi utcaképeket is frissítik

A Google autói szerdától újra járják Magyarországot, hogy a Street View, azaz az utcakép funkcióit frissítsék - közölte a Google az MTI-vel szerdán. Pécsre is érkezik egy kocsi.



Az alkalmazás 2013 óta működik Magyarországon, azóta többször frissítették.



Az autók szerdán elindultak a magyarországi utakon, hogy a korábban kihagyott régiókról fényképeket gyűjtsenek, illetve a meglévő felvételeket frissítsék.



A honlapon közzétett tervek szerint május-júniusban Miskolc, Debrecen, Szeged, Budapest, Székesfehérvár, Győr, és Pécs környékét járják be.



Az utcakép a Google-térkép szolgáltatása, amely már több mint 80 országban készült. A 360 fokban készített felvételek egy panorámakép-rendszert hoznak létre, amely virtuális valósággá összeállva bejárhatóvá teszi az adott környéket. A szolgáltatás a Google Earth és a Google-térkép mobil verziójában is elérhető.



Közölték, hogy a Google kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok védelmére, az utcaképfunkció elkészítésekor. A képek közzétételét megelőzően az összes felismerhető arcot és rendszámot automatikusan elhomályosítják. A felvételek közzétételét követően is van lehetőség a további részletek elhomályosítására, a "hiba bejelentése" gombra kattintva.