Újra felragyog a Székesegyház a Zsolnay Fényfesztiválon

Elindult a jelentkezés a pécsi Zsolnay Fényfesztivál legnagyobb attrakciójára, a Zsolnay Light Art nemzetközi mapping versenyre. Az előző években érkeztek a Székesegyház homlokzatára komponált háromdimenziós művek többek között Mexikóból, Chiléből, Lengyelországból és Franciaországból, így várhatóan idén is erős mezőnyből választja ki a zsűri a tíz legjobb alkotást, amelyet a fesztivál keretein belül június 29-én és 30-án láthat a közönség.



A verseny témája a metamorfózis, erre a témára reflektálva várják a szervezők pécsi Székesegyházra komponált, az épület architektúrájával és szellemiségével harmonizáló audiovizuális mapping alkotásokat. A látvány fokozása érdekében idén még nagyobb felületet vetíthetnek meg fénnyel a művészek, így nemcsak a bazilika oldalhajója, tornyai és teteje, hanem a hátsó tornyok is „életre kelnek".

- A célunk, hogy összehozzuk a világ minden tájáról a fényművészet legkülönfélébb formáit és alkotóit. Ennek eredménye egy olyan egyedülálló látványosság, amihez foghatóval az országban sehol máshol nem találkozhatunk - mondta el Vincze Balázs, a fesztivált szervező Zsolnay Örökségkezelő NKft. ügyvezetője.

A Zsolnay Light Art szakmai partnere, és a verseny házigazdája idén is a nemzetközileg is elismert magyar mappingművész csoport, a Kiégő Izzók. A versenyfilmek mellett látható lesz június 29. és július 1. között esténként egy válogatás is a korábbi évek munkáiból, köztük a Kiégő Izzók által jegyzett „Jónás Könyve" című epikus videó is.

A verseny egyetlen kategóriában folyik, fődíja 5.500 euro, a 2. helyezett 3.000 euro, a 3. helyezett 1.500 euro pénzdíjazásban részesül, valamint a zsűri által kiosztott díjakon felül idén is lesz közönségdíj. A jelentkezés, koncepció benyújtásának határideje 2018. április 16.

A zsűri tagjai:

o Gianluca Del Gobbo (elnök) - az LPM és az AVNODE alapítója

o Bordos László Zsolt - mapping művész, Bordos Artworks

o Fülöp Farkas - mapping művész, a Kiégő Izzók tagja

o VJ Eletroiman - mapping művész, Darklight Studio (a 2017-es Light Art győztese)

o Mattyasovszky-Zsolnay Zsófia - szociológus, a Zsolnay család tagja

A Zsolnay Light Art fényfestő verseny látogatása ingyenes.

Részletek: www.zsolnayfenyfesztival.hu