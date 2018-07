Újdonságokkal várják a szakmát és a diákokat is a Szentlőrinci Gazdanapokon

Idén ünnepli 25 éves jubileumát a Szentlőrinci Gazdanapok, a Baranya Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány legnagyobb projektje. A szervezők a hagyományokat folytatva színvonalas szakmai programokkal készülnek: a mezőgazdasági kiállítás mellett lesz szántóföldi gép- és technológiai bemutató, agrárfórum, szakmai konferencia, valamint rengeteg egyéb érdekességgel is várják az érdeklődőket.

Ebben az évben a helyi gazdaság és a vidék jövője áll a 25. Szentlőrinci Gazdanapok középpontjában. A mezőgazdasági és élelmiszeripari kiállítás és vásár 2018. augusztus 10-12. között várja vendégeit.

- Milyen kiemelt programok lesznek a Szentlőrinci Gazdanapokon?

- A pénteki szakmai nap témája a helyi gazdaság és a vidék jövője lesz, ezen belül kiemeltük a precíziós gazdálkodást és agrárfórumot tartunk a vidékfejlesztésről - mondta Pohl Marietta főszervezővel, a Baranya Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány ügyvezető igazgatója. - Ennek fő vendége dr. Mezei Dávid, az Agrárminisztérium helyettes államtitkára lesz. Ráadásul a szakmai nap beletartozik az agrár-szaktanácsadók 2018.évi kötelező továbbképzéséhez ajánlott szakmai rendezvény/képzés kategóriájába. Szombatra az állattenyésztőket hívtuk kerekasztal beszélgetésre, amelynek fókuszában a novemberben életbe lépő új állattenyésztési törvény és a kapcsolódó rendelkezések lesznek. A szakmai konferencián és a kerekasztal beszélgetésen neves előadók, az agrárpolitika jeles képviselői mondják el, mi várható a hazai mezőgazdaságban.

Pohl Marietta hozzátette, az egyik idei újdonság, hogy elindították a PARTNERORSZÁG programot, ennek keretében a szomszédos Horvát Köztársaság mutatkozik be közel 50 kiállítóval. Ehhez szervesen kapcsolódik az üzleti fórum, amikor az érdeklődő magyar szakembereknek és üzletembereknek lesz lehetőségük a közvetlen, business 2business kapcsolatfelvételre egymással és a horvát vállalkozásokkal.



Újra lesz Szentlőrinci Vágta, mely a Nemzeti Vágta egyik előfutama, a fedett pavilonok kiállítóstandjain pedig a mezőgazdasági, élelmiszeripari cégek, a finanszírozási szektor, oktatási intézmények és az agráriumhoz kapcsolódó különféle ágazatok, üzletágak várják az érdeklődőket termékeikkel és szolgáltatásaikkal.



A szabadtéri kiállításon mezőgépek hazai és külföldi gyártói, a Magyarországon forgalmazott márkák kereskedői, erőgépek, munkaeszközök, technológiák és kisgépek vonulnak fel, és megismerhető számos gazdasági haszonállat, különféle kisállatok és hobbiállatok is.



Természetesen a kiállítók között a gasztronómiai hagyományok őrzői is ott lesznek; ételkóstolókkal, régies és új ízekkel, specialitásokkal készülnek az éhes és szomjas vendégek fogadására.



A vásáron pedig népi iparművészek és kézművesek kínálják majd portékáikat, továbbá színes, szórakoztató programok, népies játékok és hagyományőrző bemutatók váltják egymást. A rendezvénynek több támogatója is van, közülük kiemelkedő Szentlőrinc Város Önkormányzata.



- Honnan van az a hajtóerő, ami energiát ad a Szentlőrinci Gazdanapok megszervezéséhez?



- Mindig bennem volt az, hogy tenni akarok a környezetemért, ami idővel egyre tágabb kört jelentett. Szociálisan érzékeny, igazságszerető ember vagyok, és mindig nagy volt bennem a tudásvágy. A tudást nem csak az iskolában szereztem, sokszor a saját tapasztalataimat és a józan paraszti eszemet használom.



- Hogyan helyezi át ezt a szemléletet a munkájába?



- Először mindig saját magammal szemben támasztok elvárásokat, csak aztán kérhetek bármit is a munkatársaimtól, soha nem fordítva. Például amikor az államigazgatásban dolgoztam, akkor az ahhoz szükséges tudást kellettnagyon magas szinten elsajátítanom. Úgy nem várhatok el maximális teljesítményt a saját munkatársaimtól, ha én magam nem értek az adott témához.



- Visszatérve a tanuláshoz, ha jól tudom, tart még a folyamat. Most mire készül, ha épp nem a rendezvényt szervezi?





- Persze, sose lehet abbahagyni, mindig tanulok. A célom a gyakorlati, hasznos tudás megszerzése. Most a doktorimat írom, már csak négy kredit kell ahhoz, hogy disszertálhassak a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Klinikai Orvostudományok Doktori Iskolájában.



- Miről szól a doktori disszertáció?



- A disszertációm témája a munkanélküliség egészségkárosító hatása. Több csoportot vizsgálok meg, köztük olyanokat, akik több generációs munkanélküliségben élnek. Az Ormánságban sajnos sok ilyen van. A probléma Baranya megye több térségét és települését, például Szigetvárt is érinti. Olyanokkal is beszéltem, akik néhány éve vesznek részt a közmunka programban, és olyanokkal is, akik már elhelyezkedtek az elsődleges munkaerőpiacon. Azt kutatom, hogya munkanélküliség milyen hatással van az egészségre, az önképre és a környezetre. A munkerőpiaci sikerek motiválják-e az adott személy környezetét, vagy sem?



- Ezeket a tapasztalatokat mennyire tudja használni a saját munkájában?



- A cél, hogy annak, amit kutatok, legyen eredménye. A munkatársaimtól is hasonló hozzáállást várok a Baranya Megyei Vállalkozói Központban. Mindig támogattam azt, ha valaki tanulni akart, mert annak a tudás megszerzésén kívül az egész szervezetre is hatása van.A tudással egymást is tudjuk motiválni és segíteni. Talán ez az egyik kulcsa annak, hogy nagyon jó munkahelyi közegben dolgozom. Ez nem jelentiazt, hogy lazaság van, hanem azt, hogy mindenki tisztán látja, mikor, mit várnak el tőle, és mi a másokkal szembeni elvárás. Ez segíti a csapatmunkát. Mindig együtt húzzuk a szekeret. Ha valami nem jön össze, abban mindenkinek megvan a felelőssége. Ha pedig sikert érünk el, természetesen az is közös.



- Milyen volt eddig a rendezvény megszervezése, mit lát és csinál másként női szemmel?



- Valahol azt olvastam, hogy nőként sokkal több dologra oda tudunk figyelni, mint a férfiak. Remélem, ez a Gazdanapokon is látszik majd. Női szemmel nézve az első, ami eszembe jutott, az a harmónia volt. A mezőgazdasági típusú kiállítástematikáját visszük végig a három napon. Ez nem azt jelenti, hogy itt traktort látok, ott meg fűnyírót. Hanem azt, hogy a szakmaiságában, a protokollban, a meghívott vendégek kiválasztásakor is tartani kell egyfajta irányt. A programokat pedig olyan elemekkel kell bővíteni, ami a látogatók számára is vonzó, fontos, vagy érdekes lehet.



- Mi a rendezvény fő célkitűzése?



- Az a célunk, hogy minél többen megismerjék ezt a szektort, és a fiatalok közül sokan válasszák ezt jövőjüknek. Higgyenek abban, hogy ebben a régióban is van jövő. Hogy nem kell külföldre menni, nem kell elmenni innen, itt is lehet boldogulni. Ha ezt az irányt meg tudjuk tartani, akkor aztán ezt mindig új és új ötletekkel, új elemekkel lehet színesíteni. De a harmónia az egész egységben mindvégig ott van.



- A fiatalokhoz kapcsolódik a következő kérdés: mennyire érzékelik a generációváltást?



- Szeretnénk ebben mi is részt venni, ezért indítjuk útjára az idén az Agro Naplóval közösen a Gazdanapok Ászai vetélkedőt. Ami pedig a jövőt illeti, ennél sokkal nagyobb terveink is vannak az együttműködéssel. A célunk a mezőgazdasági szakmák ismertségének és népszerűségének növelése, különös tekintettel az ősszel kezdődő beiskolázási időszakra, hiszen az iskolák számára is nagyon fontos a tanulni vágyó fiatalok érdeklődésének felkeltése.

